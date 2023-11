Großer Andrang bei Woolworth-Eröffnung in Elsenfeld

Elsenfeld 09.11.2023 - 15:01 Uhr < 1 Min.

Großer Besucherandrang herrschte am Donnerstag bei der Eröffnung des neuen Woolworth-Kaufhauses in Elsenfeld im bisherigen DM-Markt an der Erlenbacher Straße. Bis zur Mittagszeit wurden bereits 1000 Kunden gezählt.

Zur Neueröffnung sorgte ein Moderator für Unterhaltung und die Kundschaft konnte beim Dreh am Glücksrad kleine Präsente gewinnen. Außerdem gab es zahlreiche Angebote. Das Unternehmen präsentiert auf im ehemaligen DM-Markt auf 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche ein vielfältiges Sortiment, unter anderem Bekleidung für die ganze Familie, Haushalts- und Dekorationsartikel, Schuh- und Lederwaren, Spiel- und Schreibwaren, Drogerie- und Kosmetikartikel, Kurzwaren, Heimtextilien sowie ein kleines Angebot an Snacks und Erfrischungsgetränken.

Geöffnet ist montags bis samstags von 9 Uhr bis 19 Uhr. Neben dem neuen Geschäft in Elsenfeld betreibt Woolworth über 80 weitere Kaufhäuser in Bayern. Mit der Neueröffnung nähert das Unternehmen sich dem Ziel, deutschlandweit über 1000 Kaufhäuser zu betreiben. Der bisherige DM-Markt war Mitte Juli in ein neues Gebäude am ehemaligen Baywa-Gelände eingezogen.

Martin Roos