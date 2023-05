Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Großeinsatz in Kleinwallstadt: Einsatzkräfte und Pfleger wappnen sich für Brand im Altenheim

Kleinwallstadt 21.05.2023 - 14:20 Uhr < 1 Min.

Gemeinsam übten Mitarbeiter, Feuerwehr und Rotes Kreuz am Samstag den Brandeinsatz und die Evakuierung der Rohe´sche Altenheim Stiftung.

In der Rohe'schen Altenheim-Stiftung probten sie einen Feueralarm. Die Großübung hatte die Kleinwallstädter Wehr im Zuge der regelmäßigen Sicherheitsausbildung mit der Einrichtungsleitung des Pflegeheims geplant. Die Einsatzkräfte gingenbei der Übung von einem Zimmerbrand aus, der über die Brandmeldeanlage einen Alarm auslöste. In der Folge sollte sich Brandrauch in einer Wohngruppe ausgebreitet haben.

Die Feuerwehren aus Kleinwallstadt, Hofstetten, Hausen und Sulzbach sowie das Rote Kreuz waren schnell vor Ort. Draußen rüsteten sich die ersten Wehrleute mit Atemschutz aus und drangen dann zur Brandbekämpfung und Personenrettung ins Gebäude vor. Drinnen packten die Mitarbeiter des Altenheims an, um die Hausbewohner aus den gefährdeten Bereichen zu evakuieren.

Atemschutzgeräteträger mussten dabei auch vermisste Personen aufspüren und in Sicherheit bringen. Sechs Verletzte galt es aus dem Gebäude zu retten, drei von ihnen über die Drehleiter. Im Außenbereich hatte das Rote Kreuz in der Zwischenzeit eine Sammelstelle für die Verletzten aufgebaut, damit die Rettungsdienstler die Evakuierten dort untersuchen, erstversorgen und für einen eventuellen Weitertransport vorbereiten konnten.

Nach einer guten halben Stunde schlossen die Wehren ihre Lösch- und Rettungsmaßnahmen ab, sie hatten schon alle gestellten Aufgaben abarbeiten. Einsatzleiter Marcel Bohlender meldete abschließend: "Feuer aus." Der Kleinwallstädter Kommandant Stephan Büttner zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf. Insbesondere hätten die Einsatzkräfte das Pflegezentrum mit seinen Besonderheiten kennengelernt. Durch die voneinander unabhängigen Brandabschnitte würde eine Ausbreitung des gefährlichen Brandrauchs durch das komplette Gebäude verhindert.

Neben den Mitarbeitern des Wohnheims waren die Feuerwehren mit rund 70 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen, sowie das Rote Kreuz mit zwölf Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Ralf Hettler