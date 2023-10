Große Gefühle vor ausverkauftem Haus

Kultur: Eisenbacher Sängerbund zelebriert Jubiläumskonzert zum 150-jährigen Bestehen in örtlicher Pfarrkirche

Obernburg 30.10.2023 - 11:56 Uhr 1 Min.

Mit der argentinischen Tangomesse "Misa A Buenos Aires" begeisterte der Projektchor gemeinsam mit den Instrumentalmusikern.

War bereits das erste Konzert am 22. Oktober in Aschaffenburg sehr gut besucht, war es in Eisenbach nun ausverkauft. Unter dem Titel "Misa a Buenos Aires" kredenzten die über 50 Sänger im ersten Teil ein Potpourri aus geistlichen Liedern und setzten im zweiten Part mit der argentinischen Tangomesse "Misa a Buenos Aires" von Martin Palmeri noch eine Schippe drauf.

So ließ der erste wohlige Gänsehautschauer nicht lange auf sich warten. Gleich zu Beginn eröffnete der Chor "Cantiamo" - unter Leitung von Sybille Philippin sowie perfekt umrahmt vom Streicherquintett "Latin Orchestra of Europe" und von Christine Schwarzkamp-König am Klavier - mit seinem feierlichen "Jesus bleibt meine Freude" das Konzert.

Kurze Zeit später wechselte die Dirigentin die Rolle und begeisterte als Mezzosopran im Duett mit Sopranistin Barbara Zintl. Durchdringend und klar ebnete Philippin bei "Ah Perdona Il Primo Affetto" den Weg für das schmeichelnde Wechselspiel mit Zintl, um dann in einen gemeinsamen fein akzentuierten und harmonischen Gesang zu gipfeln. Abgerundet wurden die beiden grandiosen Gesangstalente durch dezente Klavierbegleitung.

Mehr als erfolgreich feierte der junge Chor "Untitled" mit Leiterin Anna Bruhm sein Debüt und leitete mit der flotten Tonjagd bei "Lord Of The Dance" über zum Höhepunkt des Abends, der "Misa a Buenos Aires". Bereits das inbrünstige "Kyrie", dargeboten vom gewaltigen Stimmenmeer des Projektchores und den tangoartigen Rhythmen der Musiker, ließ so manchen Zuhörer sprachlos zurück. Erst recht als Zintls gefühlvolles Sopransolo, eingebettet in gezupfte Bassklänge und Cellobegleitung, in einem ausklingenden "Misere" sein berührendes Ende fand. Zumindest für den Moment.

Immer wieder begeisterte die Sopranistin während der sechs Teile der Tangomesse mit ihrem Gesang, dem die restlichen Sänger allerdings in Nichts nachstanden. Mal als ein gefühlvolles, streichelndes Flüstern, dann wieder als lautstarke, dynamische Stimmgewalt, ließ der Projektchor mit den Streichern, Bandoneon und Klavier ein enthusiastisches Publikum zurück. Erst nach einer Zugabe durften die Musiker das Konzert beenden.

jel

Hintergrund: Jubiläumskonzert "Misa a Buenos Aires" Die Mitwirkenden beim Jubiläumskonzert des Sängerbundes 1873 Eisenbach: Chöre: "Cantiamo", junger Chor "Untitled", Projektchor. Solistinnen: Barbara Zintl (Sopran) und Sybille Philippin (Mezzosopran). Chorleitung: Sybille Philippin und Anna Bruhm. Musiker: Santiago Cimadevilla (Bandoneon), Christine Schwarzkamp-König und Caterina König (beide Klavier), Streichquintett "Latin Orchestra of Europe" mit Florencia Araujo, Ana Paola Alarcon (beide Geige), Ian Caro Herrera (Bratsche), Lucia Falcioni (Cello) und Fernando Yokota (Kontrabass). jel