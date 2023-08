Große Freude über Bibersichtung im Auenbiotop Großheubach

30 Teilnehmer unterwegs mit Naturschutzwächter Wolfgang Neuberger

Ein Biber im jugendlichen Alter von rund zwei Jahren. Aufgenommen 2013 im Auenbiotop Großheubach. Diese Spuren zeigen: Hier hat ein Biber genagt. Zur Demonstration, wie groß die Tiere sind, brachte Wolfgang Neuberger einen ausgestopften Biber mit. Naturschutzwächter Wolfgang Neuberger zeigt die Zehen eines ausgestopften Bibers. Dem Naturschutzwächter auf den Fersen: Die Teilnehmer der Expedition folgen Wolfgang Neuberger ins hohe Gras. Auf dem Biotop-See sind tatsächlich Biber unterwegs: Die Teilnehmer visieren die Tiere fasziniert mit ihren Ferngläsern an.

Doch an diesem heißen Samstagabend im Juli hat die rund 30-köpfige Truppe Glück. Die Naturbegeisterten bekommen an den Seen in der Nähe des Mains gleich mehrere der Tiere zu Gesicht und geraten deswegen in helle Aufregung. »Jetzt kann man sie ganz toll sehen!«, ruft zum Beispiel eine Frau aufgeregt. Die Freude ist groß. Und ein Junge sagt ganz stolz: »Ich hab ihn mit bloßem Auge gesehen.«

Großer Vorteil

Wer ein Fernglas dabei hat, der hat bei der Führung, die vom Bund Naturschutz und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) organisiert wurde, jedoch einen großen Vorteil. Denn die großen Nagetiere zeigen sich zunächst nur auf der gegenüberliegenden Seite des Sees. Doch Naturschutzwächter Neuberger ist vorbereitet. Er hat ein großes Beobachtungsfernrohr dabei, das er am Ufer des Sees aufbaut.

Sieht man da schon etwas? Naturschutzwächter Wolfgang Neuberger und eine Teilnehmerin blicken in die Ferne.

So können alle Teilnehmer zwei Bibern beim Futtern zuschauen. Ein Dritter kann dabei beobachtet werden, wie er entspannt im Wasser liegt. Und dann ein fast schon magischer Moment: Ein Tier taucht nur wenige Meter von der Gruppe entfernt kurz auf. Kein Wunder, dass eine Frau findet: »Tolle Erlebnisse!«

Vor den glücklichen Sichtungen vermittelte Wolfgang Neuberger geballtes Wissen über die Biber. Dafür baute er auf einer Parkbank an der Großheubacher Straße »In den Seegärten« - dem Treffpunkt der Führung - ein wahres Sammelsurium an Exponaten auf. Darunter zwei ausgestopfte Biber, ein Fell und der Schädel eines der Tiere. Um all das von seinem Auto zur Bank zu transportieren, brauchte Neuberger eine ganze Weile. Und das, obwohl ihm ein fleißiger Junge dabei half. Eine Teilnehmerin murmelte beeindruckt: »Das ist ja ein ganzer Kofferraum voll.«

"Was für ein weiches Fell", das sagten viele, als sie einen ausgestopften Biber streicheln durften.

Jedes Exponat erfüllte einen bestimmten Zweck. So war die Gruppe zum Beispiel fasziniert davon, wie groß die ausgestopften Tiere waren. Biber werden tatsächlich bis zu einem Meter lang - ohne den Schwanz mit zu berechnen, der Kelle genannt wird. 20 bis 30 Kilo bringt der Nager laut Neuberger auf die Waage. »Von den Körperproportionen her ist er wie ein schwimmendes Reh«, sagt der Naturschutzwächter.

Fell war heiß begehrt

Die Teilnehmer durften dann auch alle eines der ausgestopften Tiere streicheln. Das begeisterte nicht nur die zahlreichen Kinder. »Ist das schön weich«, sagte eine Frau beeindruckt. Ganz nebenbei lernten die Teilnehmer, dass Biber bis zu 23.000 Haare am Bauch haben. Kein Wunder, dass ihr Fell in früheren Zeiten heiß begehrt war. »Ein Fell war zehn Pferde wert«, weiß Neuberger zu berichten. Deswegen waren die Tiere um 1874 herum fast ausgestorben.

Erst ums Jahr 2000 herum etablierte sich wieder das erste Revier im Kreis Miltenberg. »Unsere Biber stammen wohl aus dem Hessischen und von der Tauber«, vermutet der Naturexperte. Mittlerweile gebe es rund 53 Wohnstätten im Kreis. Dabei nähmen die Tiere auch kleinste Bäche als Lebensräume an.

Der Schädel eines Bibers. Markant sind die rötlich verfärbten Schneidezähne.

Eisenhaltige Schneidezähne

Neuberger hatte auch einen abgenagten Baumstamm dabei und machte deutlich: »Das Holz frisst er nicht, nur die Rinde.« Um zu zeigen, wie der Biber das bewältigt, präsentierte Neuberger den Schädel mit vier markanten, rötlichen Schneidezähnen. »Der hat ganz schön schmutzige Zähne, oder?«, fragte der Naturschützer mit Augenzwinkern in die Runde. Das komme daher, dass die Schneidezähne eisenhaltig seien. Eine Frau war baff, dass Biber nur mit vier Zähnen nagen: »Ist ja der Wahnsinn!« Neuberger wies auch auf schwarze Stellen mit Karies hin und schmunzelte: »Ohje, da müssen wir zum Zahnarzt.«

Auf dem Weg zum Biotop, der unter der Autobrücke zwischen Groß- und Kleinheubach entlang führte, waren dann wieder die Kinder gefragt. Sie sollten darauf achten, wo sogenannte Biberwechsel zu finden sind. Das sind Pfade, die die Tiere durch häufige Benutzung im Gras hinterlassen haben. Die Gruppe kam auch an einer Stelle vorbei, an der die Biber gerne ein Staubbad nehmen, um sich gegen Insekten zu schützen.

Doch das absolute Highlight war natürlich die Bibersichtung am See. Und wie um die Strapazen der Gruppe bei den heißen abendlichen Temperaturen zu entlohnen, hatte der Wettergott ein Einsehen: Beim Heimweg ging ein leichter Sommerregen nieder, der die Teilnehmer erfrischte.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Bund Naturschutz räumt mit Vorurteilen auf Ein gängiges Vorurteil gegenüber dem Biber lautet gemäß der Webseite des Bunds Naturschutz in Bayern: Wo der Biber lebe, gebe es bald keine Bäume mehr. Mit diesem Klischee will der Verein aufräumen. Im Netz heißt es, die Tiere fällten vor allem im Winter Bäume. "Da sie nicht klettern können, ist dies ihre einzige Möglichkeit, an Blätter oder die zarte Rinde der Äste zu gelangen", ist auf der Internetseite nachzulesen. Fakt sei: Wenn ein Bach- oder Flussufer naturnah und dicht mit typischen Auwaldbäumen wie Weide oder Erle bewachsen ist, störten die Fällaktionen kaum. Sie gehörten zum normalen Kreislauf. Bäume wie Weide oder Erle schlagen im Folgejahr aus den Baumstümpfen wieder aus, heißt es weiter. Handele es sich bei dem Revier allerdings um vom Menschen gestaltete Bereiche, müsse dieser steuernd eingreifen. In solchen Gebieten sei es sinnvoll, Uferbäume frühzeitig etwa mit einem Maschendrahtzaun bis zu einer Höhe von 1,20 Meter zu schützen. Gleiches gelte für wertvolle Obst- oder Nutzbäume. (juh) Weitere Infos unter: https://www.bund-naturschutz.de/tiere-in-bayern/biber