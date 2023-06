Großartige Instrumentalisten und eine ganz besondere Magie

Konzert: Torsten Zwingenberger 4tet begeistert im Erlenbacher Beavers mit Jazz, Swing und mehr

Erlenbach a.Main 28.06.2023 - 15:54 Uhr 1 Min.

Stand am Dienstag im Mittelpunkt: Torsten Zwingenberger.

Namensgeber und Bandleader Zwingenberger ist Drummer/Perkussionist - und zwar auf höchsten Niveau. Kein Wunder, dass dann auf diesem auch seine Bandkollegen agierten: An der Seite des Schlagzeugers musizierten Patrick Braun am Saxofon, Carmelo Leotta am (Kontra-)Bass und Dan Robin Matthies am Piano.

Einige technische Probleme zögerten den Konzertbeginn etwas hinaus. Band, Beavers-Team und das Publikum nahmen es gelassen: Es war von Beginn an ein familiäres Ambiente im Club. Und solche Kleinigkeiten zeigen: Live ist eben live, Band und Publikum sind Eins, halten zusammen.

Das Quartett stieg mit "Why not" vom bei diesem Auftritt fehlenden Pianisten Kenneth Berkel ein. Ein purer Genuss: Schöne Saxofon-Melodien ebneten sich ihren Weg, flankiert von stimmungsvollem Spiel auf den schwarz-weißen Tasten. Rhythmisch zusammengehalten von Leotta, der für einen großartigen Groove sorgte und eine Brücke zwischen Melodie und Rhythmus schlug. Zwingenberger selbst beeindruckte mit bis in kleinste Nuancen ausgeklügeltem und dennoch leichtfüßig daherkommendem Drumming.

Komplexes eingängig und nachvollziehbar aufzuführen ist eine Kunst, die Zwingenberger wie kaum ein anderer beherrscht. Wenn er in genauesten Abstimmungen diverse Formen der Klangästhetik aus seinen Cymbals herausholt, mit Abstufungen in Lautstärken den Arrangements Bewegung mit auf den Weg gibt und generell mit Herz und Seele sich seinem Instrumentarium widmet, ist dies ein Erlebnis für sich.

Dem Namensgeber der Gruppe gelang es, schon mit seiner Spielweise musikalische Geschichten zu erzählen, was beispielsweise bei "Jumpin' at the Woodside" von Count Basie deutlich wurde. Angekündigt als Jazz-Standard aus den 1930er-Jahren, atmete die Umsetzung dann nicht nur dieses Flair, sondern unterstrich eben Zwingenbergers Fähigkeiten, akustisch Bilder zu malen. Die kreativ umgesetzte Dampflok als Intro - ein Drumsolo, welches einen Zug imitierte - war großes akustisches Kino.

Die Leistungen der anderen Musiker waren ebenso professionell: Braun entfachte mit seinem Spiel eine unvergleichliche Jazzclub-Atmosphäre, Leotta glänzte mit Solo-Einlagen, bei denen die Optionen seines Instruments perfekt ausgeleuchtet wurden. Hut ab auch vor Dan Robin Matthies, der seine Aufgabe mit Bravour meisterte und ebenfalls viele Akzente setzen konnte. Ein wunderbares Konzert, welches sicher vielen der Anwesenden lange in Erinnerung bleiben wird.

