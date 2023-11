Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Green Petfood sorgt für gute Klimabilanz

Auszeichnung: Tierfutter nachhaltig produzieren

Kleinheubach 10.11.2023 - 19:10 Uhr < 1 Min.

Wie jetzt bekannt wurde, erhält das Unternehmen in diesem Jahr die bedeutendste Anerkennung für nachhaltiges Engagement in Deutschland - den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie »Futtermittel und Tiernahrung«.

Bei der Marke Green Petfood entwickelt ein tierernährungswissenschaftliches Team nachhaltige Futter-Konzepte. Das geht aus der Pressemitteilung hervor, mit der das Unternehmen auf die bevorstehende Preisverleihung am 23. November in Düsseldorf hinweist.

Die Haltung von Heimtieren habe großen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck ihrer Besitzer, heißt es darin weiter. Vor allem bei der Herstellung, dem Transport und der Verpackung des Futters entsteht viel Kohlendioxid. Green Petfood entwickle Lösungen für Rezepturen und Verpackungen, um die Produktion dieses schädlichen Klimagases stark reduzieren können. Beim Futter selbst sorgten fleischreduzierte und fleischlose Rezepturen für eine bessere Klimabilanz.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist eine nationale Auszeichnung, die von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Or?ganisationen und Forschungseinrichtungen vergeben wird. kü