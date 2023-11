Grandiose Stimmung, Tanzeinlagen und viel Wortwitz

Karneval: Faschingsabteilung des TSV Großheubach startet am Gemeinschaftshaus in die Fünfte Jahreszeit

Die Faschingsabteilung des TSV Großheubach hat am Samstagabend die Fünfte Jahreszeit am Gemeinschaftshaus feierlich und stimmungsvoll eröffnet.

Viele Zuschauer, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten, hatten sich dazu versammelt. Schon vor der närrischen Uhrzeit am Abend, 19.11 Uhr, wurde den Anwesenden mit Stimmungsliedern eingeheizt. Zunächst war von Präsident, Elferräten und Tänzerinnen nichts zu sehen - diese liefen zum Auftakt erst einmal von der anliegenden Mainstraße feierlich ein.

Imposantes Bild

Zahlenmäßig stark vertreten und die Treppe am Gemeinschaftshaus als Kulisse gekonnt nutzend, ergab sich so ein sehr imposantes Bild. Auch Bürgermeister Gernot Winter war mit im Geschehen dabei. Dank seiner langjährigen Erfahrung hatte der Präsident der Hebbocher Böhner, Rainer Kretschmar, die Zuhörer schnell auf seiner Seite, reimte sich gut gelaunt durch die ersten Zeilen der Saison 2023/24. Während es mit dem vor dem Gemeinschaftshaus gebotenem schon einen kleinen Vorgeschmack dessen gab, was in den kommenden Monaten ansteht, war das Gemeinschaftshaus selbst dazu noch schick beleuchtet, was für ein besonderes Flair sorgte. Für seine zahlreichen Karnevalsveranstaltungen pro Saison bekannt, steht auch in dieser Saison für die Faschingsabteilung des TSV Großheubach wieder ein umfangreiches Programm an: Am Samstag, 13. Januar 2024 gibt es die 13. Auflage des Hebbocher Nachtumzugs, ein Event, das mittlerweile nicht nur zahlreiche Gäste und aktive Teilnehmer aus der Region anzieht, sondern sich auch weit darüber hinaus einen Namen gemacht hat.

Neben den erneut gleich vier Prunksitzungen am Freitag, 19. Januar, Samstag, 20. Januar, Freitag, 26. Januar und Samstag, 27. Januar und weiteren Events wie der Seniorensitzung am Sonntag, 21. Januar, den Kinderfasching am 4. Februar, den Weiberfasching am Donnerstag, 8. Februar sowie dem traditionellen Kehraus am Faschingsdienstag, 13. Februar sind die Hebbocher Böhner 2024 auch noch Gastgeber des Kreisumzugs: Dieser findet am Sonntag, 11. Februar, statt.

Marco Burgemeister