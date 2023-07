Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gleich zwei erste Preise bei launiger Wortschlacht

Kultur: U-20-Poetry-Slam der Stadtbücherei begeistert 100 Besucher auf der Mildenburg

Miltenberg 24.07.2023 - 12:53 Uhr 2 Min.

Nach 90 Minuten kamen alle nochmal auf die Bühne (von links): Elisabeth Fischermann, Adelheid Stauder, Paulina Etzel, Rüveyda Cinar, Fiona Sakowski, Pelaja Aucello und Timon Werner mit Moderator Enrico Josche.

90 Minuten später, nach zehn Auftritten von maximal sechs Minuten Länge, sieben in der Vorrunde und drei im Finale, stand fest, dass der Beifall kaum einen Unterschied zwischen dem 17-jährigen Timon Werner aus Stockstadt und der 18-jährigen Pelaja Aucello aus Leidersbach-Volkersbrunn erkennen ließ: Beide wurden zu Siegern gekürt, gefolgt von der 13-jährigen Adelheid Stauder aus Eschau.

Pelaja gewann Sympathien, als sie offen und offensiv über ihre Gefühle sprach, etwa ihre Wut als Berufsschülerin in Nürnberg über "so viele Idioten" und deren Anmachsprüche: "Wir sind keine Preise und Rock und nackte Haut sind keine Einladung!" Timon, auf Slambühnen schon erfahren, bot in der Vorrunde eine sprachlich ambitionierte Geschichte über die Studienfahrt nach Hamburg. Etwas weniger ambitioniert war sein Auftritt im Finale, als er auf die Antipathien gegen Hubert "Oiwanger" setzte, Populismus beklagte und eine Lanze für die Demokratie brach. Der kindlich-sympathische Auftritt von Adelheid über ihre Ängste, aber auch über ihre Hoffnungen und Träume, die Schwerkraft überwinden zu können, wurde mit viel Beifall belohnt.

Alle, für die Poetry Slam neu war, lernten schnell, dass es bei dieser "Wortschlacht" nicht vor allem um den Sieg geht. Und man konnte lernen, dass das den Teilnehmern bewusst ist und nicht zu Kontroversen führt. Elisabeth Fischermann aus Obernburg etwa steckte locker weg, dass sie nicht ins Finale gekommen war, obwohl ihre Hommage an eines der Euthanasieopfer der Nazizeit sprachlich und inhaltlich hohen Qualitätsmaßstäben genügte.

Bei Poetry-Slam-Kennern vielleicht die größte Überraschung: das Ausscheiden der erfolgreichen und erfahrenen Slammerin Paulina Etzel aus Amorbach, die in "Titellos in Seattle" alle sprachlichen Register dieser neuen Literaturform zog und in ihrer satirischen Abrechnung mit dem "Reality-Fernsehen" viele Zuhörer spürbar begeisterte.

Auch für Rüveyda Cinar, 18 Jahre, aus Kleinwallstadt war nach der Vorrunde Schluss, obwohl sie authentisch in einem zarten, verletzlichen Auftritt darüber sprach, welche Rolle die Liebe, aber auch der Hass in ihren Leben spielen. Für die 14-jährige Fiona Sakowski aus Miltenberg dürfte es einer der ersten öffentlichen Auftritte auf einer Slambühne gewesen sein, als sie "Eine andere Welt" vortrug.

Aber auch sie wie alle sieben Slammerinnen und Slammer waren, wie der Moderator zu Recht feststellte, auf jeden Fall Gewinner, weil sie ich mit ihren offenen poetischen Auftritten auf die Bühne gekommen waren. Sicher nicht unwichtig bei der Erfolgsstory Poetry Slam: Es muss nicht immer um erste Plätze gehen. Wer den inneren Schweinehund überwindet und mit Poesie, die zu ihm oder ihr passt, auftritt, hat auf jeden Fall gewonnen bei diesem spannenden Format.

