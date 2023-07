Glasfaserausbau in Eichenbühl soll im August beginnen

Eichenbühl. In seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Eichenbühler Gemeinderat noch mit diesen Themen befasst:

Auftragsvergaben: Aus der nichtöffentlichen Sitzung informierte Bürgermeister Günther Winkler, dass der Auftrag zur Beschaffung des neuen Bauhoffahrzeugs an die Firma Kögler Autowelt GmbH (Rosbach) für 46.640 Euro erteilt wurde. Das Fahrzeug sei bereits im Einsatz. Der Auftrag für Dacharbeiten am Leichenhaus im Ortsteil Heppdiel wurde der Firma Alexander Winkler (Eichenbühl) für knapp 11.200 Euro erteilt. Bürgermeister Winkler hoffte auf einen baldigen Beginn, sobald das erforderliche Gerüst stehe.

E-Bike-Ladestation: Die Gemeindeverwaltung hatte kürzlich vom Bayernwerk eine neue eine E-Bike-Ladestation erhalten. In Eichenbühl steht bereits eine Ladestation am Dorfplatz. Deshalb sei geplant, die neue Ladestation im Ortsteil Pfohlbach am Mühlenradweg in der Nähe der Firma Gustav Konrad aufzustellen. Gespräche mit dem Besitzer wurden bereits geführt. "Das ist eine gute Lösung und die Nachfrage ist da", sagte der Bürgermeister.