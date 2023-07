Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Glasfaserausbau im Südspessart verzögert sich, aber er kommt

Glasfaser-Plus bestätigt Pläne - Abschluss Ende 2024 geplant

Collenberg 21.07.2023 - 10:10 Uhr 3 Min.

Im Pressetext heißt es, die Firma wolle die Ausbaupläne im Südspessart verbindlich weiterverfolgen. Sie habe sich die nötige Zeit für die Neubewertung genommen, wird Jan Svoboda zitiert. Er ist Beziehungsmanager der Glasfaser-Plus und bekräftigt: »Wir erschließen insgesamt über 4150 Haushalte mit dem Netz der Zukunft.« Collenbergs Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU), der auch Sprecher der Allianz Südspessart ist, sieht das positiv: »Endlich haben wir Klarheit wegen des Ausbaus.«

Wettbewerbssituation

Im Februar 2022 hatte die Glasfaser-Plus noch von einem Baubeginn im ersten Halbjahr 2023 gesprochen. Im Mai dieses Jahres hatte es dann geheißen, dass sich die Ausbaupläne auf unbestimmte Zeit nach hinten verschieben würden. Als Gründe führte die Firma Engpässe bei den Baupartnern sowie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung mit stark erhöhten Baupreisen an. Heute ist auch die Rede von einer Wettbewerbssituation in der Region.

Tatsächlich hatte die Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) schon vor der Glasfaser-Plus eigene Ausbaupläne in den Gemeinden des südlichen Kreises Miltenberg gestartet. Altenbuch geht außerdem eigene Wege: Beim Thema Glasfaser setzt die Gemeinde auf eine Zusammenarbeit mit der Firma Deutsche Glasfaser. Dort sind schon viele Hausanschlüsse verlegt, weiß auch Collenbergs Bürgermeister. »Altenbuch hat früh das Heft selbst in die Hand genommen und ist deswegen ein paar Schritte weiter«, so Freiburg.

Anzeige im Amtsblatt

Die Entwicklungen rund um das Thema sind auch deswegen für die Menschen aus Collenberg, Dorfprozelten, Stadtprozelten und Faulbach so wichtig, da bereits seit Längerem mit der Vermarktung begonnen wurde. Die Bürger waren oftmals unsicher, wie sie zum Beispiel auf Telefonwerbung reagieren sollten. Außerdem war in der Juni-Ausgabe des Amtsblatts Südspessart eine doppelseitige Anzeige zu sehen. Diese hatte die Alu GmbH aus Obernburg geschaltet. Darin heißt es einmal, wer bis zum 31. Dezember 2023 einen Anschluss beauftrage, spare Kosten in Höhe von rund 800 Euro. Im Kleingedruckten steht dann aber, der Glasfaser-Hausanschluss müsse schon bis zum 3. Oktober 2023 beauftragt werden. Und seit dem 3. Juli gehen Mitarbeiter in Collenberg von Haustür zu Haustür, um für den Abschluss von Verträgen zu werben.

»Die Vertriebler agieren mit Fristen und Zeiten«, sagte Andreas Freiburg jüngst. Er nehme die Art und Weise der Werbung als knallhart wahr. Eine ganze Menge Bürger hätten ihn angesprochen, ob sie den Mitarbeitern, die Werbung machen, trauen könnten. Freiburg beruhigt, dass der Zeitraum der Vertragsabschlüsse nicht so eng sei, wie teils kommuniziert. Auch die Glasfaser-Plus schreibt auf die konkrete Frage unseres Medienhauses: »Als Faustregel lässt sich sagen: So lange die Bagger im Ort sind, lassen sich die Anschlusskosten sparen.« Interessierte könnten bei einem Telekommunikationsanbieter einen Glasfaser-Tarif buchen. Dieser wiederum nehme Kontakt mit der Glasfaser-Plus auf und kümmere sich um die Genehmigung der Details, so die Mitteilung.

Bereits im Juni hatte Freiburg gegenüber der Redaktion gesagt, er sei von rund zwölf Collenbergern angesprochen worden, da sie per Telefon Angebote für einen Glasfaser-Anschluss mitgeteilt bekommen hätten. Und das, obwohl damals noch gar nicht feststand, ob und wann Glasfaser in den Südspessart kommt. »Ich finde es nicht fair, Hoffnungen zu schüren oder etwas zu verkaufen, worauf man ewig warten muss«, sagte Freiburg im Juni. Auch sein Bürgermeisterkollege aus Faulbach, Wolfgang Hörnig (SPD), wurde vor einigen Wochen von Bürgern angesprochen, weil Verkäufer sie angerufen hatten. »Das ist alles ein bisschen vage und verwirrend«, sagte Hörnig auf Nachfrage unseres Medienhauses.

Ausbaupartner vorstellen

Nun besteht also Klarheit darüber, dass das Glasfasernetz ausgebaut wird. Und auch die weiteren Schritte gehen aus dem Pressetext der Glasfaser-Plus hervor. Demnach werde gemeinsam mit den Gemeinden ein »Bau-Kickoff« organisiert, bei dem die Ausbaupartner vorgestellt werden. Zudem hätten dabei alle Parteien die Möglichkeit, offene Fragen rund um den Ausbau vor Ort zu klären. Bis Jahresende sollen dann die sogenannten Fiberpops in den Gemeinden installiert werden. Diese bilden laut Mitteilung eine Schnittstelle zwischen dem Fernnetz und dem Zugangsnetz der Hausanschlüsse. Danach könne mit den Tiefbauarbeiten gestartet werden - die natürlich von Wetter und Bau-Kapazitäten abhängen. »Die Maßnahmen starten - je nach Kommune - voraussichtlich im vierten Quartal 2023 bis Frühjahr 2024 und sollen bis Ende 2024 vollständig abgeschlossen sein«, so Svoboda.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Sonderfälle in Stadtprozelten Während für die Südspessartgemeinden Collenberg, Dorfprozelten sowie Faulbach der Glasfaserausbau verbindlich zu kommen scheint, gibt es für Stadtprozelten schlechte Nachrichten. Denn sowohl der Stadtprozeltener Weiler Hofthiergarten als auch der Stadtteil Neuenbuch "lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eigenwirtschaftlich erschließen", so antwortet jedenfalls die Glasfaser-Plus auf Nachfrage der Redaktion. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Ausbau im Südspessart "zu 100 Prozent eigenwirtschaftlich" vorgenommen werde. Kommunen hätten aber die Möglichkeit, sich für Gebiete, die von der Glasfaser-Plus nicht erschlossen werden, auf Förderprogramme zu bewerben. Stadtprozeltens Bürgermeister Rainer Kroth (CSU) ist damit nicht einverstanden: "Als ich das erfahren habe, war ich total von den Socken", berichtet er. "Das geht gar nicht." Deswegen sei die Stadt bereits aktiv geworden. Am Dienstag gebe es im Rathaus einen Termin mit Vertretern der Glasfaser-Plus. (juh)