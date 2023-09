Glasfaseranschluss ohne Auswahlmöglichkeit in Kleinwallstadt

Kritik einer Bürgerin

Kleinwallstadt 16.09.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Derzeit werden im gesamten Ort Kleinwallstadt Glasfaserkabel verlegt

Sie bemängelt, dass die Gemeinde damit Teil der »Verkaufsmasche« dieses Unternehmens sei und der Text nicht darüber aufkläre, dass auch Verträge mit anderen Telekommunikationsanbietern möglich seien.

Derzeit nur ein Anbieter

Bürgermeister Thomas Köhler widerspricht in seiner Stellungnahme diesen Vorwürfen. Zunächst könne sich der Markt Kleinwallstadt glücklich schätzen, dass GlasfaserPlus im Auftrag der Deutschen Telekom nach einem transparenten Wettbewerb mit der Deutschen Glasfaser das Ortsnetz in eigenwirtschaftlichem Ausbau - also ohne Kosten für die Gemeinde - mit Glasfaserleitungen versorgt.

Derzeit gebe es im Ort nur einen Anbieter, der sich bereiterklärt habe, das verlegte Glasfasernetz von GlasfaserPlus zu nutzen, nämlich die Deutsche Telekom. Wolle jemand von Anfang an dabei sein und direkt von der Breitbandversorgung profitieren, könne ausschließlich über dieses Unternehmen ein Hausanschluss beauftragt werden, der dann bis Ende des Jahres kostenlos erstellt werde. Der Text sei daher keine Werbung für die Deutsche Telekom, so argumentiert Köhler, sondern derzeit der einzige Weg, an einen Glasfaseranschluss in Kleinwallstadt zu kommen.

Anke Piontek von der Pressestelle von GlasfaserPlus bestätigt auf Nachfrage unseres Medienhauses diese Information des Bürgermeisters. Ihr Unternehmen errichte derzeit das Netz in Kleinwallstadt, liefere durch den zügigen Ausbau mit einem qualitativ hochwertigen Glasfasernetz bis in jedes Haus (»Fiber to the home«) aber lediglich die Infrastruktur und biete selbst keine weiteren Dienstleistungen an. Dieses Netz werde allen interessierten Telekommunikationsdienstleister zu Großhandelskonditionen zur Verfügung gestellt, die auf dieser Basis dann ihre Tarife anbieten können. Nutzen weitere Unternehmen das verlegte Glasfasernetz, erfülle es als Netz der Vielfalt seinen Zweck. Dann hätten Bürger freie Wahl, bei welchem Unternehmen sie Internet, Telefon oder Fernsehen buchen möchten.

Voraussetzung ist allerdings, dass der Anbieter eine Vereinbarung über die Nutzung mit der GlasfaserPlus getroffen hat. Hauseigentümer beziehungsweise Mieter können nicht direkt bei GlasfaserPlus einen Anschluss beauftragen. Eine einzige Ausnahme besteht bei Immobilien mit drei oder mehr Wohneinheiten. Hier besteht die Möglichkeit, auch ohne Tarifbuchung einen kostenlosen Hausanschluss zu erhalten, den die Eigentümer dieser Immobilien, falls sie im Ausbaugebiet liegen, direkt über die Eigentümerhotline beauftragen können.

Kein Anschluss ohne Vertrag

Unsere Leserin kann sich daher keinen Anschluss ins Haus legen lassen, ohne einen Vertrag mit einem Telefonanbieter abgeschlossen zu haben. Da derzeit die Deutsche Telekom als einziges Unternehmen verbindlich angekündigt hat, ihre Endprodukte auf dem Netz der GlasfaserPlus anzubieten, kann derzeit ausschließlich über dieses Unternehmen ein Glasfaseranschluss beauftragt werden. Bieten später weitere Unternehmen ihre Endprodukte an, kann dieser Vertrag ordentlich gekündigt und eine andere Gesellschaft mit den Telefondienstleistungen beauftragt werden. Verhandlungen seitens GlasfaserPlus mit weiteren Anlieferern laufen. Es sei daher möglich, so GlasfaserPlus, dass künftig auch Produkte anderer Anbieter über das Netz buchbar seien. Derzeit ist dies jedoch nicht der Fall.

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund: Stellungnahmen anderer Anbieter Zum Thema Glasfaserangebot hat unser Medienhaus Telekommunikationsanbieter angefragt, ob ihre Produkte in Kleinwallstadt auch über die neue Glasfaserleitung buchbar seien. Das Unternehmen 1&1 hat mitgeteilt, dass es derzeit keinen Zugang zum Netz von GlasfaserPlus habe, und bedauert, dass es deshalb in Kleinwallstadt keine Glasfaser-Tarife anbieten könne. Perspektivisch möchte 1&1 jedoch mehr Haushalte versorgen und prüft daher fortlaufend Optionen für weitere Lösungen im Sinne eines Open Access - also der gemeinschaftlichen Nutzung von Glasfaser-Anschlüssen durch verschiedene Anbieter. Alternativ bietet 1&1 in Kleinwallstadt leistungsstarke DSL-Anschlüsse mit einer maximalen Bandbreite von 250 Mbit/s an. Vodafone erklärte, derzeit keinen Zugang zum Glasfasernetz in Kleinwallstadt anbieten und daher auch keine Verträge zur Glasfasernutzung abschließen zu können. hjf