Glasfaser-Abfrage in Elsenfeld: Antworten auf offene Fragen

Gemeinderat

Elsenfeld 03.07.2023 - 09:53 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Für Hofmann gab es nach einem Brief, den das Rathaus jüngst an die Bürger verschickt hatte, offene Fragen. Die Deutsche Glasfaser fragt gerade im Ort an, welche Haushalte sich an das Netz für schnelleres Internet anschließen wollen. Hofmann fragte sich: "Wenn ich das jetzt unterschreibe, entstehen dann Kosten für mich?"

Bürgermeister Hohmann antwortete: Kosten entstehen erst bei der Nutzung, also wenn Kunden einen anschließenden Vertrag unterschreiben. Es gibt laut Andreas Hohm (CSU) aber eine wichtige Passage im Kleingedruckten: Wer schon Leerrohre ins Gebäude besitzt, dem schießt die Deutsche Glasfaser die neuen Kabel kostenlos hindurch. Falls diese aber nicht vorhanden sind, müssten Bürger sie auf eigene Kosten verlegen lassen.

Laut Werner Billmaier (SPD/Grüne) ist außerdem noch offen, ob die Haushalte mittelfristig den Anbieter zur Telekom wechseln können. Die Deutsche Glasfaser biete nach zwei Jahren die Möglichkeit, aus dem angebotenen Vertrag auszusteigen und zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Ein Vertrag, der einen problemlosen Übergang zur Telekom ermögliche, sei aber noch nicht geschlossen.

Ziel der Deutschen Glasfaser ist es laut Bürgermeister, ein Drittel der Elsenfelder Haushalte für die Verlegung von Glasfaser-Anschlüssen zu gewinnen. Das dient dem Unternehmen dazu, abschätzen zu können, ob sich ein Ausbau des Netzes auf eigene Kosten rentiert.

Kevin Zahn