Glanz barocker Musik in Himmelthaler Kirche

Sommerkonzert mit Johannes Würmseer (Trompete) und Joachim Schäfer (Orgel)

Elsenfeld-Himmelthal 15.05.2023 - 15:36 Uhr 2 Min.

Ein Duo glänzender Musiker, die sich fast blind verstehen: Johannes Würmseer (links) und Peter Schäfer.

Maike Schmidt-Hartig, Leiterin des Stiftungsamts Aschaffenburg, war die Freude anzumerken, als sie die Zuhörer in der Himmelthaler Kirche mit der ganz besonderen Atmosphäre und der exzellenten Akustik begrüßen konnte.

Komponisten aus der Region

Aber zurück zu »Barocker Glanz mit Trompete und Orgel«. Der Glanz wurde auch von den freien Plätzen nicht getrübt, zumal die diesmal wenigen Besucher mit ihrem euphorischen Beifall den Trompeter Johannes Würmseer und Peter Schäfer auf der frisch gestimmten Wehrorgel von 1753 zu Recht für eine rundum überzeugende Leistung belohnten und sich als »Lohn« über zwei Zugaben freuen konnten.

Der Facetten- und Tonfarbenreichtum des Programms aus großen Namen der Barockmusik und der (Wieder-)Entdeckung von Komponisten mit regionalem Bezug war eine weitere Qualität des beeindruckenden Konzerts, das von der spieltechnischen Brillanz und vom harmonischen Zusammenspiel der Musiker lebte.

Barocker Glanz durchströmte schon beim »Opener« das Kirchenschiff, bei Torellis Sonata D-Dur mit ihrem reizvollen Nebeneinander des verblüffend heiteren »Grave«- und des kraftvoll dynamischen Allegrosatzes, deren Schönheit und Wirkung Würmseer und Schäfer zum Klingen brachten. Wer ihre Interpretation von zwei Sätzen der B-Dur Sonate des Komponisten Johann Michael Breunig - geboren in Bürgstadt, aufgewachsen in Klingenberg - hörte, konnte gut nachvollziehen, warum Breunigs Wirken einen Platz im neu eröffneten Bürgstädter Heimatmuseum gefunden hat.

Flötenkonzert mit der Orgel

Nach Georg Friedrich Händels F-Dur-Sonate, die mit dem vorwärtsdrängenden Allegro bei einer Zuhörerhitparade vermutlich weit vorne gelegen hätte, dürfte Justinus Heinrich Knecht mit dem harmonischen, ausdrucksvollen Allegro im Flötenkonzert für manche Besucher eine echte Neuentdeckung gewesen sein - eine, bei der Schäfer auf der historischen Orgel ein ganzes Orchester lebendig werden ließ.

Bestens bekannt und vermutlich nicht nur in Bachs Orgeloeuvre, sondern unter allen Orgelwerken des Barock der »Publikumsrenner« schlechthin: Toccata und Fuge in d-Moll BWV 565. Keine Überraschung in einem Konzert mit Barockmusik, aber gerade Kenner dieses Werkes dürften erstaunt gewesen sein, dass Schäfer das auf der Wehrorgel mit ihren gerade mal elf Registern wagte. Er behielt recht, wie sich zeigte.

Jagdmotive auf dem Horn

Wer das Werk live auf der riesigen Stummorgel in Amorbach oder auf einer der Silbermannorgeln erlebt hat, musste sich an diesen Klang zwar etwas gewöhnen, denn Orgelbrausen oder den kräftigen, oft gravitätischen Klang ersetzt die Wehrorgel durch ihren Tonfarbenreichtum. Vermutlich muss man schon, wie Peter Schäfer, mit diesem Instrument sehr vertraut sein, um es mit dieser Aufgabe nicht zu überfordern.

Wie ein Erfolgssignal nach der Jagd erklang danach noch Johannes Matthias Spergers »Concerto Es-Dur« mit Jagdmotiven im Adagio und Allegro, die wie für den Spessart gemacht schienen. Würmseers Interpretation auf dem Horn erinnerte an ein Livekonzert mit Ludwig Gürtler, der an der Musikschule Frankfurt unterrichtet und in Aschaffenburg lebt. Dass Schäfer an der Orgel wieder ein kongenialer Partner war, muss man kaum noch erwähnen und man darf sich auf den 23. Juli freuen, wenn er ab 17 Uhr mit seinem Singkreis und Solisten zum »Laudate Dominum« mit Musik von Haydn und Mozart einlädt.

Heinz Linduschka