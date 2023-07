Gibt es noch Hitzefrei an Schulen im Kreis Miltenberg?

Elsenfeld 17.07.2023 - 17:05 Uhr 1 Min.

Das Freiluftklassenzimmer im hinteren Pausenhof des Julius-Echter-Gymnasiums Elsenfeld.

Elsenfeld: An heißen Tagen ordnet Petra Hein, Schulleiterin des Julius-Echter-Gymnasiums Elsenfeld (JEG), oft Raumverlegungen in den schattigen Ostflügel der Schule an. Auch das Freiluftklassenzimmer im Pausenhof, das vom Aufbau an ein antikes Amphitheater angelehnt ist, nutzen Lehrer und Schüler häufiger, so Hein. Einen hitzefreien Tag habe sie bisher aber noch nicht ausgerufen.

Auf eine feste Gradzahl, bei der die Schule ihre Schüler und Lehrer nach Hause schickt, lege sich das JEG auch nicht fest. Laut Kultusministerium sei die Außentemperatur ohnehin nicht entscheidend für eine Hitzefrei-Regelung; diese liege im Ermessen der jeweiligen Schulleitung. Da müsse sie auch berücksichtigen, dass die Schüler meist auf öffentliche Verkehrsmittel und den Abholservice der Eltern angewiesen seien.

»Trotzdem werden die zwei letzten Wochen vor den Sommerferien lockerer«, verspricht Hein den Schülern. Dazu biete das JEG zum Beispiel Fahrten oder Projektwochen an, in denen diese selbständig Themen aufbereiten. »Zudem entfällt für die fünfte Jahrgangsstufe der Sportunterricht am Nachmittag.«

Großwallstadt: Horst Kern handhabt das anders. Der Schulleiter der Kardinal-Döpfner-Grund- und Mittelschule (KDS) in Großwallstadt sagt: »Hitzefrei ist zwar ein überholtes Konzept, aber dennoch praktikabel.« Gerade wenn draußen die Temperaturen in Richtung 40 Grad klettern und sich die Hitze in der Schule staut, ist er der Meinung: »Da kann man notfalls den Nachmittagsunterricht kürzen und die Schüler frühzeitig entlassen.«

Ein Mittel zur Erfrischung im Sommer hat die KDS in der näheren Umgebung: Für die tägliche Abkühlung vor dem Unterricht stehe der Schule das örtliche Schwimmbad ab 10 Uhr kostenlos zur Verfügung. Das nutzen die Schüler laut Horst Kern auch. Die frühe sportliche Betätigung motiviere auch für den Tag, ist er überzeugt.

Dorfprozelten: Mit den Schülern an heißen Tagen nach draußen zu gehen und im Freien zu unterrichten, das gibt es auch an der Grundschule Dorfprozelten/Stadtprozelten. Anfang der vergangenen Woche sei das Lernen bei sengender Hitze jedoch auch dort »unzumutbar« gewesen, sagt Thomas Weigel, Direktor der örtlichen Grundschule. »Wir haben deshalb offiziell Hitzefrei ausgerufen.«

Allerdings nicht ohne Weiteres: »Wir haben vorher die Eltern informiert, um sicherzustellen, dass die Schüler nach Hause kommen.« Ausschlaggebend sei für ihn der Wetterbericht gewesen, der die hohen Temperaturen angekündigt hatte. Sein Fazit: »Ob und wann eine Schule Hitzefrei gibt, ist letztlich situationsabhängig.«

Sabrina Ball