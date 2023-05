Gewerkschaftler plagen in Miltenberg Sorgen vor dem Tag der Arbeit

Wirtschaft

Miltenerg 01.05.2023 - 13:17 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Etwa 50 gewerkschaftlich interessierte Gäste nahmen beim Empfang des DGB am Freitag im Bürgersaal des alten Rathauses teil.

Christoph Curs von der IG Metall Aschaffenburg berichtete über Ereignisse rund um die angekündigte Werksschließung bei Magna Mirrors in Dorfprozelten. Laut Mitteilung will der Automobilzulieferbetrieb mit 471 Beschäftigen bis Ende 2025 schließen. "Wir werden diese Entscheidung des Managements nicht so einfach hinnehmen", gab sich Curs kämpferisch. Er rief Politik und Arbeitgeber auf, an einem runden Tisch gemeinsam Lösungen zu finden. Wenn der Standort wegbreche, habe dies massive Auswirkungen für die ganze Region, sagte Curs.

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) Unterfranken, Monika Hartl berichtete über den Bildungsnotstand in Kitas und Schulen. Hauptgrund für den Personalmangel vor allem in Kinderkrippen und Kitas sei nicht, dass zu wenig Erzieher ausgebildet würden. Es seien die schlechten Arbeitsbedingungen. Viele verließen den Beruf nach ein paar Jahren wieder. Ähnlich sähe es auch im Schulbereich aus.

Leon Fäth, Auszubildender bei der Helios Klinik in Erlenbach und Mitglied der Tarifkommission bei Verdi, zeigte keinerlei Verständnis für das harte Verhalten seines Arbeitgebers bei den Tarifverhandlungen für das Pflege- und Krankenhauspersonal.

DGB-Kreisvorsitzender Björn Wortmann fasste zusammen: "Aufgrund der Klimakrise, der Energiekrise, dem Krieg in der Ukraine und der hohen Inflationsrate befindet sich die Welt zurzeit im Dauerkrisenmodus." Er folgerte: "Deshalb müssen wir als Gewerkschafter deutlich machen, dass wir immer an der Seite der Beschäftigten stehen, für faire Tariflöhne einstehen und diese Krisen auch im Sinne der Menschen hier in der Region bewältigt werden können."

Werner Rodenfels