Gesundheitsgenossenschaftals Konzept im Südspessart?

Infoabend in Dorfprozelten zum Thema Ärzteversorgung

Dorfprozelten 28.04.2023 - 12:18 Uhr 1 Min.

Robin Haseler erläuterte das Konzept der gemeinwohlorientierten Gesundheitsgenossenschaft Campus-Go

20 Zuhörer nutzten die Gelegenheit, sich »live« über die Problematik zu informieren. Die beiden Referenten erläuterten, dass es grundsätzlich besser wäre, wenn eine Landarztpraxis an einen Nachfolger übergeben werden kann, der die Tätigkeit im gleichen Stil weiterführt. Das sei aber immer seltener der Fall.

Vorzüge, aber auch Bedenken

Deshalb habe man innerhalb der Odenwald-Allianz nach Alternativen gesucht und sich nach Prüfung mehrerer Möglichkeiten für das Genossenschaftsmodell entschieden. Dort können die angestellten Ärzte ohne unternehmerisches Risiko tätig sein, sie werden von administrativen Tätigkeiten entlastet und haben eine planbare Arbeitszeit.

Christian Puk, Arzt in Faulbach, sah diese Konstellation kritisch, da hier durch qualifizierte Praxismanager zusätzliche Kosten entstehen, die auf verschiedenen Wegen wieder eingenommen werden müssten. Da wäre der Weg zur Pharmalobby nicht mehr weit. Kritisch sah er auch die Förderung der Maßnahme durch den Freistaat Bayern.

Haseler entgegnete, dafür könnten die Ärzte dann mehr Patienten behandeln und hätten auch mehr Zeit für sie. Außerdem werde in der beschlossenen Konstellation nicht gewinnorientiert gearbeitet, der erwirtschaftete Überschuss verbleibe im Betrieb.

Nachfragen gab es auf der gut zweistündigen Veranstaltung zu den Gründen, warum das medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Weilbach, das von der Gemeinde betrieben wurde, wieder geschlossen wurde. Haseler, der auch Bürgermeister der Gemeinde Weilbach ist, erklärte, die Gemeinde habe mit einem MVZ in kommunaler Hand damals bayernweit Neuland betreten. Die in Anspruch genommene Beratung sei nicht gut, die Projektbegleitung nicht zielführend, die Vorbereitungszeit unzureichend und die Patientenzahl zu gering gewesen. Viele kleine Fehler hätten zu einem Fehlbetrag geführt, den eine kleine Kommune nicht dauerhaft stemmen könne.

Weitere Fragen wie etwa nach einer möglichen vertragsärztlichen Budgetierung im MVZ, womit die Ärzte in die Region gelockt werden können, oder was die Gemeinden dazu beitragen können, dass sich ein Arzt dort niederlässt, ob frühe oder auch späte Sprechstunden dort angeboten werden, wurden ausführlich beantwortet.

Hans-Jürgen Freichel