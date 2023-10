Gesundheitsförderung als Standortfaktor

Caritas-Sozialstation St. Johannes in Erlenbach startet von der AOK Bayern gefördertes Präventionsprojekt »Gesund leben in Churfranken«

Erlenbach a.Main 13.10.2023 - 14:18 Uhr 1 Min.

Startschuss für das von der AOK Bayern geförderte Projekt zur Gesundheitsprävention der Caritas-Sozialstation St. Johannes in Erlenbach mit den Bürgermeistern der fünf Kommunen und weiteren Beteiligten.

Hier sind die Kommunen Erlenbach, Klingenberg, Röllbach und Wörth eingebunden, die auch Mitglieder der Caritas-Sozialstation sind. Ihnen übergab Projektleiterin Jasmin Meyer je einen Staffelstab für die Aktion »Gesund leben in Churfranken« als Symbol für die gemeinsamen Schritte, die nun folgen sollen. Vorsitzender Gerhard Schuhmacher wies in der Begrüßung auf die Bestrebungen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf die Gründung eines Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin (BIPAM) hin, die das Ziel haben soll, die Vorbeugung zur Vermeidung von Krankheiten an die erste Stelle zu setzen.

Grundlage vor drei Jahren

Geschäftsleiterin Susanne König berichtete, dass die Grundlagen für das nun gestartete Projekt bereits vor drei Jahren in Angriff genommen wurden.

Durch die zugesagte Förderung der AOK Bayern, deren Vertreter Wolfgang Wörner nach Erlenbach gekommen war, um die Urkunden an die Bürgermeister der beteiligten Kommunen zu überreichen, sei auch der finanzielle Grundstock gesichert. Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt in Person von Jürgen Zehrt und seinem Mitarbeiter Sebastian Müller von der Fakultät »Soziale Arbeit« sind laut König als professionelle Begleiter und Unterstützer beteiligt.

»Die Entscheider sind die Bürger«, so Zehrt. Er stellte heraus, dass sie die Maßnahmen mitgestalten. Gesundheitsförderung und Prävention sei kein Schönwetterthema, sondern trage maßgeblich zum Standortfaktor einer Kommune bei.

»Wir wollen gesund leben in unseren Räumen«, nannte er als Absichtserklärung für das Projekt. Rudi Großmann als Vertreter der Versicherten und Beiratsvorsitzender in der Selbstverwaltung der AOK machte klar: »Bei einer Reha ist schon was passiert, Prävention ist vorbeugend.« Zunächst steht die Zielgruppe Kinder sowie Senioren und Seniorinnen im Fokus. Das geplante Ende der ersten Projektphase ist für Ende Dezember 2024 festgelegt. Die Gründung eines Arbeitskreises für jede beteiligte Kommune ist der erste Schritt. Hier sollen auch die Fragebögen ausgearbeitet und in den Gremien wie Seniorenbeiräten, Kitas, Vereine vorgestellt werden. Medial, insbesondere in den jeweiligen Amtsblättern, ist eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.

Die Auswertung der Fragebögen wird dann von der Uni Eichstätt vorgenommen. Letztlich wird eine Steuerungsgruppe für die Primärerhebung eingesetzt, die ein Fazit der Auswertung zieht. Eine öffentliche Vorstellung des Abschlussberichts soll dann Ende 2024 erfolgen.