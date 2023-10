Gesunde Lebensweise und Sport können das Leben verlängern

Chefarzt für Herz- und Lungenerkrankungen Harald Rittger unterhält Publikum mit Vortrag in Zehntscheune Kleinwallstadt

Kleinwallstadt 22.10.2023 - 13:34 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit seinem Vortrag über Herzerkrankungen im Alter begeistert der Herzspezialist Harald Rittger die Gäste in der vollbesetzten Kleinwallstädter Zehntscheune.

Der 60-jährige Facharzt gestaltete seinen Vortrag auch für Laien verständlich und würzte ihn mit humorigen Anekdoten aus Erfahrungen mit Patienten und aus seinem Privatleben. Er erklärte zunächst Aufbau und Funktionen des Herzens, dann die unterschiedlichen Krankheitssymptome und Therapiemöglichkeiten für eine effiziente Behandlung.

Das Thema sprach die meisten Besucher an; das Auditorium war vor allem mit Menschen über 60 Jahren besetzt. Viele nutzten die Gelegenheit, nach dem Vortrag Fragen an den Referenten zu stellten, meist zur jeweils individuellen Situation.

Die steigende Lebenserwartung sei ein Grund dafür, dass altersbedingte Erkrankungen zunehmen, erläuterte Harald Rittger. Er wies darauf hin, die häufigste Todesursache habe nicht wie vermutet mit Krebsleiden zu tun, sondern seien die Herz- und Kreislauferkrankungen.

Erforderliche Medikamente

Mit einer entsprechenden Therapie, einer gesunden Lebensweise und sportlicher Betätigung könne dem entgegengewirkt werden. »Bewegen Sie sich, so viel es geht«, riet er. Auch im Alter sei Prävention erfolgreich. Die vom Arzt verordneten Medikamente wie beispielsweise gegen Bluthochdruck, gegen einen erhöhten Cholesterinspiegel und für eine erforderliche Blutverdünnung sollten unbedingt eingenommen werden. »Niemand nimmt gerne Medikamente«, räumte Rittger ein. Aber sie seien lebensrettend und lebensverlängernd. In diesem Zusammenhang wehrte er sich gegen die vermeintliche »Cholesterinlüge«, die medial verbreitet werde.

Im Lauf seines Vortrags erzählte er von seinem 2020 verstorbenen Doktorvater Erich Lang, der ebenfalls aus Kleinwallstadt stammte, in Erlangen lebte und praktizierte. Er hatte mit Vorträgen in seiner Heimatgemeinde die Vorbeugung gegen Herzkrankheiten propagiert. Ebenso unprätentiös und bodenständig wie dieser geht Harald Rittger auf die Menschen zu und begegnet ihnen - wie am Freitag - auf Augenhöhe. Er stellte klar, dass gesunde Lebensweise nicht Askese bedeutet. »Sündigen« in einem gewissen Maß erlaubt. Rittger: »Das Leben soll ja auch Spaß machen.«