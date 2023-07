Geschwister Dölger überzeugen an Kontrabass und Orgel

Konzert: Klangraum-Matinee in St. Jakobus

Miltenberg 30.07.2023 - 17:31 Uhr 2 Min.

Vor über 100 Besuchern spielen Christine (Orgel) und Johannes Dölger (Kontrabass) in St. Jakobus. Foto: H. Linduschka

Eine Redewendung sagt, dass man im besten Fall von Musik »tief im Innersten berührt« werden kann. Das traf am Samstag zu. Die seltene Kombination von Orgel und Kontrabass berührte nicht nur Ohr, Hirn und Herz, vor allem der Klang des Kontrabasses schien tief in den Körper hinein Wirkung zu entfalten, war auch körperlich spürbar.

Bass übernimmt die Führung

Schon beim Andante- und dem Allegro-Satz in Bachs ursprünglicher Gambensonata beeindruckte das kurze, lyrische Andante im Zusammenspiel von Orgel und Kontrabass, wobei der Bass ganz bewusst die Führung übernahm und auch im Allegro die vorwärtsdrängende Bewegung ins Kirchenschiff zauberte. Genau so wichtig aber war das sensible, zurückgenommene Spiel der Organistin. Manche Stammgäste der Matineen unter den gut 100 Zuhörern mussten sich vielleicht erst daran gewöhnen, dass diesmal die »Königin der Instrumente« keine dominante, vordergründig glanzvolle Rolle spielte - aber auch so kann »gute Regentschaft« aussehen.

Drei Arien aus Opern von Purcell, Händel und Gluck entfalteten auch ohne Gesang ihre Schönheit, als die Geschwister die Themen entfalteten - mit dem Kontrabass als menschlicher Stimme und der einfühlsamen Orgelbegleitung. Besonders interessant: Bei »Che faro senza Euridice« spiegelt der tiefe Basssound im Zusammenspiel mit der oft spielerisch-leicht klingenden Orgel genau den Zwiespalt des Orpheus zwischen Hoffnung, Sorge und Verzweiflung - man braucht nicht immer den Text, um den Kern einer Oper zu verstehen.

Nach dem kurzfristig ins Programm aufgenommenen Bass-Solo eines finnischen Komponisten, bei dem Johannes Dölger die Melodie aus tiefen Tönen entwickelte, bildete »Prayer« aus Ernest Blochs »Jewish Suite« für Cello und Klavier von 1925 den stimmungsvollen und bewegenden Abschluss. Der erste Satz in Blochs Komposition spiegelt im traurigen Andante moderato den Gesang jüdischer Kantoren verblüffend authentisch, vermutlich steigerte die Besetzung mit Kontrabass und Orgel diese berührende Wirkung noch.

Schluss bleibt in Erinnerung

Beim aufmerksamen Zuhören konnte man den Eindruck gewinnen, dass Komponisten manchmal auch Propheten sind - so gut hörbar und spürbar war in diesem Satz schon angelegt, was dem jüdischen Volk zwischen 1933 und 1945 widerfahren sollte. Wohl ganz bewusst setzten die Musiker das an den Schluss eines Konzerts, der in Erinnerung bleiben wird und bei dem jedes Buhlen um eine Zugabe zu Recht erfolglos geblieben wäre.

Danach gab es in St. Jakobus nichts mehr zu sagen, auch wenn der Komponist seiner Komposition mit dem »Jewish Song« im dritten Satz ein versöhnlicheres Ende gesetzt hat.

Zur Person: Christine und Johannes Dölger Christine Dölger, ehemalige Punzmann-Schülerin, spielt seit ihrer frühen Jugend Klavier und Orgel, und ist neben ihrem Beruf als Zahnärztin in Würzburg dort auch als Organistin aktiv. Ihr Bruder Johannes Dölger, der wie sie aus Sulzbach stammt, hat die Musik nach seinem Studium an den Musikhochschulen in Würzburg und Frankfurt zu Beruf und Berufung gemacht und spielt seit mehr als drei Jahrzehnten als Solokontrabassist am Nationaltheater Mannheim. Der vielfache Preisträger von »Jugend musiziert« und des Kulturpreises Miltenberg ist auf vielen großen Opernbühnen und Konzertpodien Europas zuhause. ()