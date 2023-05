Geschützter Bereich im Wald für seltene Libellen

Hintergrund: Gestreifte Quelljungfer

Die Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) ist eine hoch spezialisierte Libellenart, die nur an den oberen Abschnitten von Quellbächen des bewaldeten Berg- und Hügellandes vorkommt. Ihre Larven entwickeln sich in einem Zeitraum von vier bis sechs Jahren selbst in kleinsten Rinnsalen und diffusen Quellabflüssen mit geringer, aber permanenter Schüttung und bestimmter Hangneigung. In der Roten Liste der gefährdeten Arten Bayern ist sie als stark gefährdet bewertet. Die größte Gefahr geht von den direkten Folgen der Waldwirtschaft aus. Weitere Gefahren sind Austrocknung von Quellbächen oder deren bauliche Veränderungen. ()