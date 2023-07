Geschäftsleiter der Gemeinde spricht über die neue Dorfprozelten-App

Sebastian Kiefer: »Schwelle ist niedriger«

Dorfprozelten 18.07.2023 - 09:50 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wer die Dorfprozelten-App öffnet, kann unter anderem ein Grußwort der Bürgermeisterin Elisabeth Steger lesen.

Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) schreibt im digitalen Grußwort: »Mit wenigen Klicks können Sie viele wichtige Daten und Fakten abrufen, Online-Formulare downloaden und die schönen Facetten des lebendigen Gemeinschaftslebens in Dorfprozelten kennenlernen.«

In der App gibt es verschiedene Rubriken, wie »Aktuelles aus dem Rathaus«, »Bürger helfen Bürgern« oder »Gewerbe und Jobs«. Auch sind Seiten verlinkt, wie die der Gemeinde zum Thema Veranstaltungen. Unter der Rubrik »Mobilität« werden Nutzer auf die Webseite »Bayern-Fahrplan« gelotst, wenn sie nach Bus- und Bahnverbindungen suchen.

Wir haben mit dem Geschäftsleiter der Gemeinde, Sebastian Kiefer, über die Handy-Anwendung gesprochen. Reporterin Julie Hofmann wollte unter anderem wissen, wer die App finanziert und wie sie angenommen wird.

Sebastian Kiefer ist Geschäftsleiter der Gemeinde Dorfprozelten und spricht im Interview über eine neue App.

Wie kamen Sie auf die Idee, eine solche App auf den Weg zu bringen?

Es wurde im Gemeinderat Thema besprochen, dass es bereits solche Apps gibt.

Wer hat die App dann entwickelt?

Die Firma Cosmema (siehe Hintergrund). Wir haben am 1. März den Vertrag mit der Firma unterzeichnet. Die hatte uns überzeugt. In gewisser Weise ist die App dann eine Hülle, die von Cosmema zur Verfügung gestellt und auf die Gemeinde angepasst wird. Bereits am 6. März wurde uns ein erster Prototyp zur Verfügung gestellt, anhand dessen die Inhalte der Gemeinde-Homepage eingepflegt wurden. Am 3. April konnte die App heruntergeladen werden. Mit der Zeitspanne zwischen »Startschuss« und Veröffentlichung waren wir also sehr zufrieden.

Wer hat die Finanzierung übernommen?

Die Finanzierung läuft komplett über die Gemeinde.

Sie sagen, viele Inhalte wurden von der Gemeinde-Homepage übernommen. Ist die App da trotzdem eine gute Ergänzung?

Irgendwie schon, weil sie leichter zugänglich ist. Die Schwelle ist niedriger. Außerdem gibt es die Rubriken »Bürger helfen Bürgern« und »News der Vereine« auf der Homepage so nicht. Vereine konnten bislang im Mitteilungsblatt inserieren und Termine in den Veranstaltungskalender unserer Webseite einstellen. Wir könnten über die App auch Push-Nachrichten rausschicken, um die Bevölkerung aktiv zu informieren.

Wann könnte so eine Push-Nachricht, die allen Nutzern auf dem Handydisplay angezeigt wird, rausgegeben werden?

Ich könnte mir vorstellen, wenn es einen größeren Brand gibt und die Leute die Fenster geschlossen halten sollen. Es gibt zwar auch genügend andere Warn-Apps, wie etwa NINA, aber die sind sehr überregional. Von Cosmema wurde uns in Aussicht gestellt, dass ein Push kurzfristig einzurichten ist. Ich hoffe aber, dass der Fall nie kommt.

Wie wird die App bislang angenommen? Haben Sie schon persönliches Feedback bekommen?

Ich persönlich nicht. Es gibt bisher eine Veranstaltung, die in die App eingetragen wurde.

Das ist aber noch nicht wirklich viel.

Im Moment schiebe ich das auf die mangelnde Verbreitung. Auf der Bürgerversammlung in der vergangenen Woche haben wir die App nochmals vorgestellt. Wir müssen schauen, wie sie überhaupt angenommen wird. Die Laufzeit ist vorerst auf ein Jahr festgelegt. Wir beobachten, ob sie Verbreitung findet. Wenn es 20 Leute sind, die sie auf dem Handy haben, müssen wir sagen: Wir stellen das wieder ein.

Sind Sie soweit aber mit der App zufrieden, oder gibt es noch Optimierungsbedarf?

Erstmal sind unsere Daten zum Großteil drin. Man kann sich zum Beispiel informieren, wer im Gemeinderat ist, wie die Öffnungszeiten der Gemeinde sind und wann Veranstaltungen stattfinden. Für den ersten Anlauf können wir zufrieden sein. Für Anregungen aus der Bürgerschaft sind wir offen, man könnte zum Beispiel auch neue Kategorien erstellen. Ich kann nur jeden ermutigen, sich ein eigenes Bild zu machen und die App auszuprobieren.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Die Firma Cosmema Die Firma Cosmema hat ihren Sitz im oberbayerischen Gaimersheim. Sie wirbt auf ihrer Webseite damit, ein zuverlässiger Partner rund um die App- und Webentwicklung für Städte, Märkte und Gemeinden zu sein. "Wir bieten den Kommunen eine nachhaltige, innovative und langfristige Möglichkeit, die Gesamtbevölkerung mit allen Informationen des täglichen Lebens in Echtzeit zu versorgen", ist im Netz zu lesen. Dort ist auch eine Liste von Gemeinden einsehbar, die bereits mit Cosmema zusammenarbeiten. Hier ist die Dorfprozeltener Nachbargemeinde Collenberg aufgeführt. Die Collenberger App ähnelt im Aufbau sehr stark der Dorfprozeltener Aufmachung und ist auch seit Kurzem verfügbar. (juh)