»Germanen-Triker Main Limes« veranstalten achtes Triker-Treffen in Großwallstadt

Fahren als Lebensgefühl

Großwallstadt 27.08.2023 - 14:56 Uhr 3 Min.

Den Trikern gefielen vor allem die perfekte Organisation, das schöne Ambiente und die gute Stimmung. Für viele ist Trikefahren eine Lebenseinstellung. Sven Grosser. Kathrin Schlag. Klaus Friedrichsen.

Aus ganz Deutschland sowie aus Holland und Belgien reisten die 250 Teilnehmer nach Großwallstadt an. Am Freitag wurden sie von Großwallstadts Bürgermeister Roland Eppig begrüßt. Harald Gunther vom Weingut lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Veranstalter, Gemeinde und Landratsamt und dankte den Anwohnern für ihr Verständnis. Die »Germanen-Triker Main Limes« bestehen aus 18 Mitgliedern und kommen aus Niedernberg, Großwallstadt, Elsenfeld und Großostheim (Kreis Aschaffenburg). Gegründet wurden sie am 15. November 2010.

Mit dem Weingut von Harald Gunther am Flurbereinigungsweg vor den Weinbergen wurde ein idealer Platz außerhalb des Ortes gefunden. Ein abgeernteter Maisacker wurde als Lagerplatz für Trikes, Campingwagen und Zelte genutzt. Am Freitagnachmittag stand eine Weinprobe an. Am Abend gab es einen Karaoke-Wettbewerb, bei dem neben Bürgermeister Roland Eppig mit Ehefrau Barbara noch Winnie und Hanni Maywirth aus Chemnitz in der Jury saßen.

Bei einer Sternfahrt am Samstag lernten die Triker die Region kennen. Ziel nach der Ausfahrt war der Festplatz am Main. Am Abend wurden die Besten bei den Germanenspielen Knochenweitwurf, Pömpelzielwurf und einem Wasserspiel ermittelt. Den Trikern gefielen die perfekte Organisation, das schöne Ambiente und die gute Stimmung. Für viele ist Trikefahren ein Lebensgefühl.

Die weiteste Anreise hatten Hanni und Winnie Maywirth mit 400 Kilometern aus Chemnitz. Der älteste Triker war mit 82 Jahren Richard Reisacher aus Hopferbach im Allgäu. Der jüngste Teilnehmer war die dreijährige Josefine aus dem Raum Nürnberg.

Mit Leib und Seele

Triker Hoss Maier (76) aus Weil der Stadt in der Nähe von Stuttgart ist mit seinem Easy Trike Chopper angereist. Seinen richtigen Vornamen kennt fast niemand. Er ist nur unter dem Namen »Hoss« bekannt. Hoss ist seit 30 Jahren mit Leib und Seele Triker. Er erzählt, dass er sich 1993 einen alten Schrotthaufen, ein Ausstellungsfahrzeug, kaufte und glaubte, dass er ihn wieder zum Laufen bringen könnte. Seine Mutter hatte gemeint: »Jetzt kaufst du dir ein solches Gelump, mit dem man nicht mal Kartoffeln vom Acker heimfahren kann.« Hoss antwortete ihr: »Mutter reg dich nit uff, da kommt noch eine Anhängerkupplung dran, aber nit zum Kartoffel holen.« Das sind lustige Episoden, die Hoss immer wieder gerne auf den Treffen erzählt.

Hoss ist der Meinung, dass das Internet heutzutage den Treffen ein wenig die Persönlichkeit klaut. »Früher bin ich zu Rudi oder zum Moselkarl, zu Rosi nach Seesbach oder zum Herman Cordes in die Alte Ziegelei gefahren. Heute sind Trikertreffen teilweise zu Events und Partys geworden.« Hoss erinnert an die Zeit, in der sich Freunde in den Armen lagen, weil man sich in der laufenden Saison endlich mal wieder gesehen hat.

Das Trike von Hoss besitzt einen 1,6 Liter-Motor, ein Nachbau eines Boxermotors. Es hat 13 Zoll Gemballa-Felgen, die früher auf einem Porsche-Rennwagen montiert waren. Die Pirelli-Reifen sind 3,35 mal 18 groß. Im nächsten Jahr bekommt sein Trike das H-Kennzeichen für Oldtimer, weil es dann 30 Jahre alt ist.

Besonders stolz ist Hoss auf seinen Wohnwagen aus DDR-Zeiten, den er mit seinem Trike zieht. Die Lackierung symbolisiert die Jahreszeiten. Hoss deutet auf Wolken mit Schnee, die Prärie mit Tipis und den Winter mit einem Indianer auf einem Mustang.

Auch Hoss' Lebensgefährtin Ulrike (56) aus dem niederbayerischen Landshut ist in Großwallstadt mit dabei. Sie fährt eine Rassler 1. Bekannt ist Ulrike unter dem Namen »Diesel-Lady«, denn sie sei die einzige Frau, die ein Diesel-Trike fährt. Hoss erzählt, dass ihm seine neue Lebensgefährtin »Speed« für ein neues Leben gegeben habe. Immer mit auf den Treffen dabei hat Hoss seine Mundharmonika, auf der er abends Blues-Harp spielt.

Für Hoss ist das Besondere am Trikefahren, dass er dabei die Landschaft genießen kann: »Man riecht, ob ein Bauer mäht oder Gülle fährt, oder Schweine oder Rinder züchtet. Die ideale Geschwindigkeit auf dem Trike ist zwischen 80 und 100 Stundenkilometer. Sonst wird der Druck auf den Helm zu groß«.

MARTIN ROOS

Hintergrund: Stimmen der Teilnehmer Sven Grosser (53) aus Schönbrunn bei Hildburghausen (Thüringen): »Ich fahre ein Trike Rewaco. Ich bin das dritte Mal hier in Großwallstadt beim Triker-Treffen. Bis vor fünf Jahren bin ich Motorrad gefahren. Das geht krankheitsbedingt nun nicht mehr. Es ist schön, mit dem Trike die Landschaft genießen zu können.« Kathrin Schlag (43) aus Thalau bei Fulda (Hessen): »Ich bin schon das dritte Mal hier. Das Schöne am Trikefahren ist es, die Freiheit zu genießen und keinen Stress zu haben. Für mich ist Trikefahren wie Urlaub machen und Füße hochlegen. Vor zwei Wochen habe ich selber noch ein Treffen in Thalau organisiert.« Klaus Friedrichsen (61) aus Darmstadt: »Ich bin schon das sechste Mal hier in Großwallstadt. Der Platz ist sehr schön und die Verpflegung ist super. Das Schöne am Trikefahren ist für mich, die Gemeinschaft, die Freiheit, die schöne Landschaft und Trike-Freunde aus ganz Deutschland zu treffen.« (ro)