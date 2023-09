Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Amtsgericht Obernburg wertet antisemitischen Twitter-Post als Volksverhetzung

44-Jähriger muss hohe Geldstrafe zahlen

Den Text hatte der Handwerker bereits 2018 gepostet - und dafür einen Strafbefehl über 6000 Euro erhalten (150 Tagessätze je 40 Euro). Nun wurde sein Einspruch dagegen verhandelt. Am Ende sah das Gericht den Tatbestand der Volksverhetzung als erfüllt an. Es verhängte abermals eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen. Aufgrund der vor Gericht geschilderten wirtschaftlichen Verhältnisse wurde allerdings der Tagessatz mit 55 Euro etwas höher angesetzt.

Laut Anklageschrift hatte sich der Mann mit südeuropäischen Wurzeln in seinem Beitrag in dem Netzwerk auf einen 2018 getöteten palästinensischen Journalisten bezogen: In der Presse war zu dem Fall von absichtlichen oder versehentlichen Schüssen die Rede. Über Twitter schrieb er dazu, dass man "Juden einfach abknallen und dann sagen sollte, dass es ein Versehen gewesen sei".

Laut Staatsanwaltschaft erfülle dieser Text, der noch im August 2022 abgerufen werden konnte, den Tatbestand der Volksverhetzung. Dabei sei der Strafbefehl mit der Geldstrafe im untersten Bereich angesiedelt worden: Normalerweise ziehe dieser Tatbestand eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren nach sich.

Der Angeklagte, der ohne Rechtsbeistand erschienen war, bestätigte, dass der Text über sein Profil, das auch nur er benutze, verschickt worden war - auch wenn er sich nicht daran erinnern könne. Er habe eigentlich nur eine Frage aufgetan: "Was würde passieren, wenn jemand dieses oder jenes täte?" Eine Aufforderung sei dies keinesfalls gewesen.

Zudem möchte er sich auf sein Grundrecht auf Meinungsfreiheit beziehen: Er sei seit seiner Geburt in Deutschland und sei im Beruf ständig ähnlichen Anfeindungen ausgesetzt, ohne dass er gleich über Volksverhetzung klage. Er ziehe seine Kinder auf und zahle Miete - und nun werde er wegen einer "Kurzschlussreaktion" mit 6000 Euro bestraft. Weiterhin führte er an, dass er zur Tatzeit an Depressionen gelitten habe und nicht schuldfähig gewesen sei: Gegen ein Urteil werde er daher Rechtsmittel einlegen.

Richterin Christina Huhn merkte an, dass ein Gutachten über seine Schuldfähigkeit kostenmäßig sicher im vierstelligen Bereich angesiedelt sei. Zudem müsse er bei einer Verurteilung auch die Kosten des Verfahrens tragen. Es könnte sich auch ein höherer Tagessatz in der heutigen Verhandlung ergeben.

Diesen durch die Blume gegebenen Hinweis, dass es günstiger sein könne, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen, nahm der Angeklagte nicht an. Der Staatsanwalt sah den Tatbestand, auch aufgrund der Einlassung des Angeklagten, als erfüllt an. Der Beitrag sei über die Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Er forderte für den Mann, der bisher einmal wegen Urkundenfälschung in Erscheinung getreten war, eine Geldstrafe von erneut 150 Tagessätzen, nun aber je 55 Euro und zuzüglich der Verfahrenskosten.

In seinem letzten Wort stellte der Angeklagte die wohl mehr rhetorische Frage, ob es auch zum Verfahren gekommen wäre, wenn er statt "Juden" "Moslems" geschrieben hätte. Das Urteil entsprach exakt der Forderung der Staatsanwaltschaft. In ihrer Begründung wies die Richterin darauf hin, dass es nicht in Ordnung sei, wenn er wegen seiner Herkunft angefeindet werde. Dann habe er wie jeder andere auch das Recht, Anzeige zu erstatten.

Dem Angeklagten, der wie bereits angeführt Einspruch einlegen will, wurde im Anschluss an die Verhandlung Akteneinsicht gewährt. Gegenüber der Presse betonte er nochmals, dass er eigentlich nur eine Frage aufgeworfen und niemanden zu irgendetwas aufgefordert habe. Zudem sei der Beitrag nur 15-mal aufgerufen worden.

zaj