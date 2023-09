Geordnete Kassenlage in Hausen

Gemeinderat

Hausen 20.09.2023

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1,6 Millionen Euro ab und liegt damit um 250.000 Euro über dem Ansatz. Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf die überplanmäßige Zuführung vom Verwaltungshaushalt und den erhöhten Sollüberschuss aus dem Jahr 2021 zurückzuführen. Dieser betrug 315.000 Euro und wurde als Kassenbestandsverstärkung in das Jahr 2023 übertragen.

Mit insgesamt 537.000 Euro wurde die gesetzliche Mindestzuführung von 22.000 Euro übertroffen. Der Überschuss ergibt sich aus Gewerbesteuereinnahmen von 200.000 Euro, einem Plus von 8000 Euro an Einkommensteueranteilen, einem Plus von 6000 Euro an Einkommensteuer-Ersatzanteilen sowie einem Plus von 8000 Euro an Wasserverbrauchsgebühren.

Einnahmeminderungen gabe es bei den Kanalbenutzungsgebühren (minus 11.000 Euro) und den Erlösen aus dem Holzverkauf (minus 87.000 Euro). Letztere werden durch verminderte Ausgaben im Unterhalt (minus 30.000 Euro) und für Dienstleistungen durch Dritte (minus 39.000 Euro) aufgefangen, so dass bei Summierung und Abgleich der Einnahmen (Holzverkauf und Zuschüsse) und Ausgaben ein positives Ergebnis von 7400 Euro bleibt.

Die Gemeinde hatte Ende 2022 Rücklagen in Form von Festgeldern von 200.000 Euro. Aufgrund der Niedrigzinslage wurde auf die Anlage von weiteren Festgeldern verzichtet. Der Schuldenstand der Gemeinde belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 600.000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 323 Euro (Landesdurchschnitt 631 Euro) entspricht. Die Schulden beim Zweckverband AMME betrugen zum 31. Dezember 2022 anteilig 270.500 Euro. Die Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt hat für den Bau der Aula in der Josef-Anton-Rohe-Schule sowie die Generalsanierung des Verwaltungsbaues Darlehen in Höhe von 840.000 Euro aufgenommen. Der auf die Gemeinde Hausen entfallende Schuldenanteil beträgt zum 31. Dezember 2022 noch rund 140.000 Euro.

Zwischenbericht zum laufendes Jahr

Der Verwaltungshaushalt verläuft bis dato etwas holpriger als in den Vorjahren. Auf der Einnahmeseite kann bei den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteile) mit einem Ergebnis in Höhe des Ansatzes von 1,2 Millionen Euro gerechnet werden, während bei der Gewerbesteuer das avisierte Ansatzsoll von 170.000 Euro vermutlich nicht erreicht wird (aktuell sind lediglich 152.000 Euro veranlagt).

Im Steuersektor bleibt die Entwicklung des Zweiten Halbjahres 2023 abzuwarten, da hier die Experten von rückläufigen Einnahmen ausgehen. Die Erlöse aus dem Holzverkauf sind mit 100.000 Euro kalkuliert, liegen derzeit mit rund 39.000 Euro deutlich darunter. Gleichzeitig liegen aber derzeit auch die Ausgaben für beauftragte Forstunternehmer unter dem veranschlagten Betrag. Bei der Konzessionsabgabe, die das Bayernwerk an die Gemeinde Hausen abführt, ist erneut mit Mindereinnahmen zu rechnen, da insgesamt weniger Strom durch das Netz geleitet wurde.

Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes, die vorstehend nicht explizit erwähnt sind, schließen voraussichtlich innerhalb der Haushaltsansätze ab. Von den geplanten Einnahmen des Verwaltungsetats sind zum Berichtsstichtag 2,7 Millionen Euro (Erfüllungsquote von 66 Prozent im Rahmen der Vorjahre) eingegangen. Bei den aufsummierten Ausgaben sind 1,8 Millionen Euro und mit 45 Prozent ein deutlich geringerer Anteil als im Vorjahr mit 54 Prozent aufgelaufen. Insgesamt sind bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt zum Zeitpunkt der Berichterstattung keine besorgniserregenden Abweichungen ersichtlich.

Im Vermögenshaushalt ist die Pauschale Investitionszuweisung in Höhe von 126.500 Euro eingegangen, der Sollüberschuss der Jahresrechnung 2022 in Höhe von 316.000 Euro als Kassenbestandsverstärkung für das laufende Jahr verbucht. Weitere größere Einnahmen konnten im Vermögenshaushalt bisher nicht generiert werden. Die in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 540.000 Euro musste bislang nicht in Anspruch genommen werden.

Die Höhe der gebuchten Ausgaben im Vermögenshaushalt beläuft sich auf 25.000 Euro. Dieser geringe Betrag ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für das Hauptprojekt »Bau eines Begegnungshauses« in Höhe von 515.000 Euro bisher noch komplett über Haushaltsausgabereste abgewickelt werden können. Das gilt auch für die Aufwendungen für die begonnene Errichtung der Offenen Ganztagsschule auf dem Schulhof. Probleme bereitet dem Kämmerer, dass Abschlagszahlungen des zugesicherten Zuschusses für den Bau des Begegnungshauses durch das Amt für ländliche Entwicklung noch nicht eingegangen sind, obwohl von der Kämmerei bereits im Oktober 2022 aufgrund des Baufortschrittes 156.000 Euro angefordert wurden.

Trotz aller Unwägbarkeiten kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass der Etat wiederum ohne Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ausgeglichen werden kann. Die Kassenlage ist weiterhin als geordnet zu bewerten. Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden, und es sieht danach aus, dass die laufenden Girokonten auch im verbleibenden Haushaltsjahr nicht überzogen werden müssen. Das gesamte Geldvermögen beläuft sich im Berichtszeitraum auf rund 1,383 Millionen Euro, einschließlich des Festgeldes von 200.000 Euro.

Gemeinderat Hausen in Kürze Hausen. In der jüngsten Sitzung in Hausen hat der Gemeinderat weitere Themen beraten: Informationen: Nach neuen statischen Berechnungen sind Verbesserungsmaßnahmen am Gebälk der Erwin-Braun-Halle notwendig. Aktuell wurde eine Reihe von Stützbalken aufgestellt, die die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion unterstützen, bis ein neues Konzept erarbeitet und umgesetzt ist. Bis 30. September besteht noch die Möglichkeit, Brennholz zu bestellen. Beschlüsse: Kämmerer Peter Maidhof stellte die Jahresergebnisse 2021 für die beiden Betriebe gewerblicher Art der Gemeinde Hausen vor, bei denen es keine Besonderheiten gab. Die Ergebnisse für das Wasserwerk und die Photovoltaikanlage wurden vom Gremium einstimmig festgestellt. Auftragsvergaben Begegnungshaus: Für den Neubau Begegnungshaus wurden in nichtöffentlicher Sitzung weitere Arbeiten vergeben. Die Bodenbelagsarbeiten führt die Firma Rief aus Laufach entsprechend dem Angebot zu 13.000 Euro (Ansatz 23.000 Euro) aus. Das Parkett liefert und montiert die Firma Bembe aus Goldbach für 11.300 Euro (Ansatz 17.300 Euro) und die Schreinerarbeiten erledigt die Firma Ackermann für 63.700 Euro (Ansatz 60.000 Euro). Den Zuschlag für die Pflasterarbeiten und die Arbeiten an der Außenanlage erhielt die Firma Semir Bau aus Kleinwallstadt entsprechend dem Angebot zu 177.000 Euro und damit 7000 Euro über dem Ansatz. Offene Ganztagsschule: Den Zuschlag für die Erd-, Beton- und Maurerarbeiten erhielt die Firma Semir Bau für 209.000 Euro, die Zimmerarbeiten erledigt die Firma Volz aus Leidersbach entsprechend dem Angebot zu 23.000 Euro. Mit den Dachdeckerarbeiten hat der Gemeinderat die Firma Hüttner aus Hausen für 19.000 Euro und für die Spenglerarbeiten die Firma Reis aus Kleinwallstadt zu einem Angebotspreis von 8800 Euro beauftragt. Bei den Ausschreibungen deckt sich die vorherige Kostenrechnung mit den Angeboten. Glasfaserausbau: In ersten Bereichen im Ortsgebiet ist die Verlegung der Glasfaserleitungen abgeschlossen und abgenommen. Kleinere Mängel wie ein Pflasterversatz und zwei abgeplatzte Bordsteine werden zeitnah behoben. Landratsbesuch: Beim Besuch des Landrates mit einigen Abteilungsleitern des Landratsamtes in Hausen hat der Gemeinderat der Delegation seine Wünsche mitgeteilt. Im anschließenden Bürgerdialog wurden Probleme angesprochen, vom neuen Zyklus der Müllabfuhr bis hin zur Verkehrsproblematik im Ort. ney