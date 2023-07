Pastoraler Raum Elsenfeld: Gemeinsam Kirche mit Leben füllen

Gottesdienst zum Kennenlernen

Elsenfeld 07.07.2023 - 15:45 Uhr 3 Min.

Die Vertreter des Pastoralen Raums Elsenfeld. Das Foto entstand nach dem Errichtungsgottesdienst 2022 in der Christkönigskirche in Elsenfeld.

Grund für die Einführung Pastoraler Räume waren veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und der Rückgang der Zahl der Gläubigen. Auch rückläufige Ressourcen, weniger Personal und Finanzen waren Beweggründe für das Programm »Gemeinsam Kirche sein - Pastoral der Zukunft«, das die Diözese Würzburg aufgesetzt hatte. Zum Pastoralen Raum Elsenfeld gehören die Pfarreien Elsenfeld, Rück-Schippach, Eichelsbach, Sulzbach, Soden, Dornau, Kleinwallstadt, Hausen, Hofstetten sowie Leidersbach, Ebersbach, Roßbach und Volkersbrunn.

Treffen, Austausch, Planung

Das Pastoralteam und die Mitarbeitenden in den Pfarrbüros treffen sich regelmäßig zum Austausch und zur Planung. Veranstaltungen, neue Gottesdienstformen, Wallfahrten, Taize-Gebete und Exerzitien im Alltag werden gegenseitig beworben und besucht. Dabei haben die Pfarreiengemeinschaften und Gemeinden unterschiedlichen Schwerpunkte, wovon der Pastorale Raum profitieren kann. In Arbeitsgruppen sind die Vorbereitungen auf die Erstkommunion und die Firmung breit aufgestellt und im ganzen Pastoralen Raum angeglichen.

Beispiel Firmung: Am 12. Juli werden 80 junge Menschen durch das Sakrament der Firmung gestärkt. Sie konnten sich ihren Firmweg zum großen Teil selber zusammenstellen. Es gab unterschiedliche Wahlelemente für unterschiedliche Interessen wie Besuche des Kapuzinerklosters Aschaffenburg, bei einem Bestatteroder des Bibelmuseums Frankfurt, Hochseilgarten, Geocaching zum Thema Heilig Geist, Ausflug nach Würzburg, Pilgern auf dem Jakobsweg, ein Glaubensgespräch und Filmgespräche, Kennenlernen der Eine-Welt- und der Hospizarbeit, Mithilfe im Sozialkreis und in unterschiedlichen Aufgabenbereiche in den Pfarreien sowie Gottesdienstbesuche. Viele Angebote wurden mit den Paten besucht und werden vom Seelsorgeteam aber vor allem durch Ehrenamtliche geleitet.

Raum mit großem Potenzial

Andreas Schmitt (Volkersbrunn) von der Koordinationsgruppe ist von Anfang an ehrenamtlich im Pastoralen Raum eingebunden. Er betont, dass man mit desen Entwicklung noch immer am Anfang steht. Doch die ersten gemeinsamen Projekte, wie die Vorbereitung auf die Erstkommunion und die Firmung, sowie jetzt ganz aktuell in der Ministrantenarbeit zeigen das große Potenzial des Raumes. Er biete die Möglichkeit, Angebote zu machen, die eine einzelne Pfarreiengemeinschaft nicht stemmen könnte. Die Wahrnehmung der Gläubigen sei daher durchaus positiv, so Schmitt, wobei vielen noch schwerfalle, Angebote außerhalb der Heimatgemeinde wahrzunehmen.

Samuel Fries (14) Firmling aus Elsenfeld berichtet, ihm seien beim Firmweg viele tolle Sachen zur freien Auswahl angeboten worden. »Es gab einen Gesprächsabend mit Pizza und einem Film. Wir haben den Bestatter und den Hospizverein besucht, was sehr interessant war. Sehr interessant war es auch auf dem Jakobsweg von Aschaffenburg nach Leidersbach und im Würzburger Dom. Insgesamt war es ein breites Angebot rund um den Glauben.« Durch den Pastoralen Raum habe er außerdem viele Jugendliche aus anderen Gemeinden kennengelernt, nennt Samuel Fries als weiteren positiven Aspekt. »Ich freue mich schon auf die Firmung.«

Firmling Annika Rösel (14) aus Kleinwallstadt berichtet, sie habe in der Vorbereitung sehr viele Angebote ausgewählt. »Wir waren in Aschaffenburg im Kloster und im Eine-Welt-Laden. Die Stadtrallye in Würzburg und das Geocaching in Elsenfeld waren auch sehr schön. Das Pilgern auf dem Jakobsweg wird mir lange in Erinnerung bleiben, denn ich hatte mit meiner besten Freundin vorher langen Streit und auf dem Weg haben wir uns wieder versöhnt.« Auf der Mildenburg und im Miltenberger Museum sei es sehr interessant gewesen, die Bilder zu interpretieren. »Cool« sei auch das Klettern im Hochseilgarten in Hobbach gewesen.

Die Vorbereitung auf die Firmung empfand Annika Rösel als »super«, weil man mit Firmlingen aus anderen Gemeinden zusammenkam und alles selber gestalten konnte. »Wir haben viele neue Erfahrungen gesammelt und viel fürs Leben gelernt«, ist sie sicher. »Durch den Firmweg habe ich viele neue Sachen kennengelernt und mich weiter geöffnet.«

Firmung ist am Mittwoch, 12. Juli, um 14 Uhr in Ebersbach in der Kirche »St. Barbara« und um 17 Uhr in Kleinwallstadt in der Pfarrkirche St. Peter und Paul.

Hintergrund: Gottesdienst am Sonntag, 9. Juli um 10 Uhr Am Sonntag 9. Juli um 10 Uhr findet an der Freizeitanlage in Roßbach ein gemeinsamer Gottesdienst aller Gemeinden des Pastoralen Raumes statt. Das Thema des Gottesdienstes lautet: "Du stellst meine Füße auf weiten Raum." Begleitet wird der Gottesdienst durch die Band "Spirit Kitchen" aus Sulzbach. Nach dem Gottesdienst gibt es gegen eine Spende Getränke, Kuchen und Stangen. Geplant ist, bei einem gemeinsamen Picknick miteinander ins Gespräch zu kommen. Decken und ein kleines Picknick können mitgebracht werden. Die Feuerwehr Roßbach wird den Weg zum Parkplatz weisen und ab dem Sportplatz Roßbach einen Pendelverkehr einrichten. ro