Gemeinsam gegen Erosion

Stadtrat Amorbach: Masterplan mit Hauptaugenmerk auf Wasserrückhalt

Amorbach 16.06.2023 - 15:50 Uhr 2 Min.

Der Amorbacher Stadtrat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, Maßnahmen zur Begrenzung der Erosion im Höhenstadtteil Reichartshausen zu ergreifen. Bei einem Feldtag im vergangenen Jahr hatte bereits Joachim Omert (Amt für Ländliche Entwicklung) den Landwirten auf einer Karte gezeigt, wie Erosionsschutzstreifen den Bodenabtrag verringern können. Foto: Winfried Zang

Das Projekt Boden:Ständig, koordiniert von der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung, regt Menschen vor Ort an, sich zu engagieren - so wie nun im konkreten Fall in Reichartshausen. Nur gemeinsam kommt man voran, stellte Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) in der Stadtratssitzung am Donnerstag fest: Landwirte, Grundeigentümer, Gemeinde, Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) - alles auf rein freiwilliger Basis.

Bach-Abfluss verlangsamen

Konkret geht es etwa darum, den Abfluss des Reichartshausener Bachs zu verlangsamen, das Wasser in den Böden zu halten und den Abtrag wertvollen Ackerbodens zu vermeiden. Die Stadt hatte hierzu im Vorfeld Bürger und Landwirte ausführlich informiert und den Handlungsbedarf dargestellt.

»Boden ist euer wertvollstes Kapital«, hatte Ingenieur Michael Link (Büro für multifunktionale Umweltplanung und Beratung) den Landwirten im vergangenen Jahr bei einem Feldtag eindringlich vermittelt. Um den Boden zu halten, gebe es Möglichkeiten wie die Verbesserung der Bodenstruktur, pflanzenbauliche oder anbautechnische Maßnahmen.

Jonas Treml vom ALE zeigte dem Stadtrat weitere Handlungsoptionen auf. Klar sei, dass es für dauerhaften Wasserrückhalt und Erosionsschutz Flächen brauche. Die aber seien vorhanden, verwies er auf viele bis zu fünf Meter breite Anwandwege, die während der Flurbereinigung angelegt wurden und der Stadt gehören.

Wege untergepflügt

Viele dieser Wege seien heute nicht mehr erkennbar und, wie es der Bürgermeister ausdrückte, »unter die Pflugschar geraten«. Die Stadt sei bereit, diese Flächen für die Anlage von Erosionsstreifen zur Verfügung zu stellen, sagte er. Jonas Treml zeigte an zwei Beispielen, wie man solche Streifen parallel zu den Hängen anlegen könnte, so dass das Wasser hangabwärts aufgehalten werden kann.

Neben den Erosionsstreifen kommt es Treml zufolge auch darauf an, das von den Höhen kommende Bachwasser zurückzuhalten. Leider seien viele Bäche im Zuge der Flurbereinigung mit Betonschwellen versehen worden, um das Wasser möglichst schnell abzuleiten. Diese »tolle Achterbahn für Wasser« habe sich aber als nachteilig herausgestellt, so dass es nötig sei, die Bäche wieder in einen natürlichen Zustand zu versetzen.

Wie Wasserrückhalt im Wald funktionieren könnte, erklärte Revierleiter Horst Egenberger. So könne man im Stadtwald »Großer Wald« in Richtung Geisenhof den Wasserrückhalt durch Anlage von drei bis zu 200 Quadratmeter großen Feuchtbiotopen fördern. Eine solche Maßnahme ließe sich naturschonend umsetzen, das potenziell abfließende Wasser würde länger im Wald gehalten und gespeichert.

Weitere Maßnahmen könnten Rückhalte- und Sedimentationsbecken, Wegaufhöhungen oder die Renaturierung von Gräben durch Aufweitungen oder allgemein der Erhöhung der Rauigkeit der Abflussgewässer sein.

Graben wird renaturiert

Als erste Maßnahme wurde laut Bürgermeister die Renaturierung eines Wasserabflussgrabens für 50.000 Euro in den Haushalt aufgenommen. Die Maßnahme soll über das Programm Flur-Natur gefördert werden.

Um die Projekte angehen zu können, brauche es laut Treml zunächst einen Maßnahmenplan. Dieser sei für die Stadt Amorbach kostenfrei und würde unter Einbeziehung aller Akteure in einer sogenannten Flurwerkstatt erstellt. Ein Bodenordnungsverfahren sei anschließend möglich, dessen Verfahrenskosten der Freistaat trägt.

Daraus resultierende Maßnahmen würden mit bis zu 85 Prozent bezuschusst. In dieses Verfahren würden nur Grundstücke einbezogen werden, für die auch Bodenordnungsbedarf besteht - also die im Eigentum der Stadt und angrenzende Grundstücke in Privateigentum.

Der Stadtrat zeigte sich mit dem vorgestellten Vorgehen ohne Diskussion einstimmig einverstanden.

Hintergrund: Zeitplan für Umsetzung der Bodenordnung Um ein Bodenordnungsverfahren anzustoßen, braucht es zunächst die Erstellung eines Masterplans unter Beteiligung aller relevanten Akteure. Der Zeitplan könnte so aussehen: Drittes und viertes Quartal 2023: Vorabstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange, dem ALE, der Stadt und den Planern Viertes Quartal 2023: Einzelgespräche und Bildung einer Flurwerkstatt mit Landwirten, Grundeigentümern, Stadt, ALE und Planern Erstes bis drittes Quartal 2024: Aufstellung des Masterplans mit ALE, Planern, Stadt und Eigentümern Im Anschluss: Anordnung des Bodenordnungsverfahrens durch ALE. ()