Gemeindewald soll wieder schwarze Zahlen schreiben

Der Marktgemeinderat Kleinheubach hat sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit folgenden Themen befasst:

Neuer Gemeinderat vereidigt

Als Nachrücker für den ausgeschiedenen Gemeinderat Helmut Schwaab im Marktgemeinderat wurde Torben Herkert (CSU) aus Kleinheubach (siehe Bild) von Bürgermeister Thomas Münig (SPD) in der Sitzung vereidigt. Herkert übernimmt wie sein Vorgänger den Sitz im Bau- und Umweltausschuss sowie den Sitz des stellvertretenden Mitglieds im Jugend-, Sport- und Familienausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss. Die Zustimmung für die Neubesetzung erfolgte im Marktgemeinderat ohne Gegenstimme.

Hochwasserschutz

Zur Umsetzung eines integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzeptes, zusammen mit der Gemeinde Rüdenau wurde mit einem Ingenieurbüro Kontakt aufgenommen. Der Gebietsumfang für die Gesamtbetrachtung der Gewässer dritter Ordnung innerhalb der Marktgemeinde Kleinheubach und Rüdenau beträgt rund 20 Quadratkilometer.

Aufbauend auf bisherige Planungsleistungen sowie den geforderten Mindestinhalten des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz werden die Planungskosten auf bis zu 86.000 Euro brutto geschätzt. Eine Förderung der Planungskosten bis zu 75 Prozent sei möglich, informierte Bürgermeister Münig. Nach jetzigem Zeitplan, und nach Erhalt eines positiven Förderbescheides sei der frühestmögliche Zeitpunkt für den Beginn der Ausführungsplanung das Jahr 2027/2028. Die Gemeinde Rüdenau hatte bereits im Juni den einstimmigen Beschluss gefasst, die Umsetzung des integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzeptes im geförderten Verfahren durchzuführen. Für eine gemeinsame Projektumsetzung, bei der sich die beiden beteiligten Gemeinden die Planungskosten teilen, sei jedoch die Zustimmung des Marktes Kleinheubach erforderlich.

Der Marktgemeinderat beschloss einvernehmlich dieses Konzept gemeinsam mit der Gemeinde Rüdenau durchzuführen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Maßnahmen beim Wasserwirtschaftsamt anzumelden.

Regionales Ernergiewerk Untermain (REW)

Die Kommunen im Landkreis Miltenberg möchten gemeinsam mit der Stadt Aschaffenburg und den Gemeinde- und Stadtwerken mit kommunalem Hintergrund aus der Region das REW (Regionales Energiewerk Untermain) als GmbH gründen. Aufgabe der REW ist es, den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region voranzutreiben und so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Bürgermeister Münig informierte, dass der Markt Kleinheubach als Gesellschafter dieser neu zu gründenden GmbH aktiv an der Umsetzung dieser Ziele mitwirken könne, und somit seine Standortpotentiale in den Ausbau erneuerbarer Energien ebenfalls mit einbringen. Auch könne man von den Erfahrungen und Ressourcen der anderen Gesellschafter profitieren.

Die Hauptaufgaben des REW liegen vor allem bei der Unterstützung der Gemeinden in der gemeindlichen Planung in deren Gebiet Projektstandorte gegeben sind, die Unterstützung bei der Erstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, die Vergabe und Begleitung von Gutachten, die für die Genehmigungsfähigkeit eines Projektes erforderlich sind, und die Organisation von Projektgesellschaften unter Beteiligung von regionalen Unternehmen und Bürgerenergiegenossenschaften und deren Abgabe an diese.

Zusammenfassend sagte der erste Bürgermeister: "Die Wertschöpfung für den Ausbau erneuerbarer Energien kann mit Hilfe des REW in der Region gehalten werden, und die Kommunen haben mit 51 Prozent Gesellschafteranteil immer die Mehrheit."

Das Ratsgremium beschloss mit einem Abstimmungsergebnis von 7:6 vorbehaltlich der Vorlage eines kommunalrechtlich geprüften Gesellschaftervertrages den Beitritt der Marktgemeinde Kleinheubach als Gesellschafter zur REW.

Regionales Mobilitäts- und Siedlungsgutachten (REMOSI)

Ende 2018 hat der Regionale Planungsverband Bayerischer Untermain ein Gutachten über die Zukunft der Region in Auftrag gegeben. Im Rahmen dieses Projektes wurden mögliche Entwicklungspfade der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in der Region abgebildet. Außerdem sollten Maßnahmen für die Zukunft gesetzt und Themen, wie Siedlungsstrukturen, verkehrliche Erreichbarkeit und umweltfreundliche Mobilität mit aufgenommen werden.

Im Konzept ist für die Gemeinden Kleinheubach - Großheubach eine Mainbrücke für den Fuß- und Radverkehr vorgeschlagen, um die Anbindung der auf der Bahnlinie gegenüberliegenden Mainseite befindlichen Ortschaften zu sichern. Das Nutzungspotential zu Fuß oder per Rad liegt für Kleinheubach bei 2.300 Fahrten täglich.

Eine Machbarkeitsstudie zu den insgesamt 7 vorgeschlagenen Brücken in der Region soll deshalb erstellt werden, um für jede Gemeinde grundlegende Punkte wie rechtliche und technische Sachverhalte, gestalterische Sachverhalte (z.B. Geländer, Beleuchtung), verkehrstechnische Sachverhalte (Klärung der möglichen Standorte in einer Gemeinde und Anbindung der Brückenbereiche an das vorhandene Straßennetz), umwelttechnische Sachverhalte zur Verfügung stehen. Nach der Machbarkeitsstudie bestünde dann für alle beteiligten Kommunen die Möglichkeit die Ergebnisse weiter zu verwenden.

Für eine erste Abschätzung zu den Kosten für eine solche Machbarkeitsstudie gehen die hinzugezogenen Berater von etwa 150.000 Euro für 7 Brücken aus. Unter der Annahme einer 50-prozentigen Förderung entfielen dann auf die 11 Gemeinden und den Landkreis Kosten in Höhe von jeweils unter 10.000 Euro. Bei nur 5 Brücken könnte sich dieser Betrag auf rund 15.000 Euro erhöhen. Zu den letztgenannten Kosten sollten sich deshalb die Kommunen zu einer Kostenübernahme verpflichten.

Nach einer Entscheidung der Kommunen zur Beteiligung bis Ende Juli 2023 wird die Ausschreibung der Studie bis zum Herbst vorbereitet. Die Studie selbst wird voraussichtlich 9 - 12 Monate in Anspruch nehmen. Das Ratsgremium beschloss einvernehmlich sich an der ersten Stufe zur Minderung der Barriere-Wirkung des Mains für den Fuß- und Radverkehr durch eine Machbarkeitsstudie zu beteiligen, und die erforderlichen Mittel in Höhe von 15.000 Euro für das kommende Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung zu stellen.

Schießanlage Mainbullau

Die Marktgemeinde Kleinheubach hat beschlossen zusammen mit der Gemeinde Rüdenau und dem Markt Weilbach einen gemeinsamen Anwalt bezüglich der Bleibelastung durch die Schießanlage Mainbullau zu beauftragen um die Rechte der Gemeinden, die alle die gleichen Interessen in diesem Verfahren haben zu wahren. Ein Gespräch hierzu hat bereits im Landratsamt stattgefunden.