Gemeinderat Mönchberg in Kürze

Mönchberg 18.10.2023 - 15:44 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kommunen-App: Mönchberg bekommt eine Kommunen-App. Die Anschaffung wird im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Johannes Vollnhals, Geschäftsführer der Cosmema GmbH (Gaimersheim) stellte seine App online vor. Sie bietet Kommunen die Möglichkeit, die Bevölkerung mit allen Informationen des täglichen Lebens in Echtzeit zu versorgen. Gefahren wie Überschwemmungen oder andere Umweltkatastrophen werden gemeldet. Alle wichtigen Informationen der Kommune wie der Veranstaltungskalender, Fremdenverkehr, Schulen, Gottesdienstzeiten und vieles mehr sind verfügbar, inklusive Dokumenten und Anträgen. Die Kosten für die Etablierung der App belaufen sich auf einmalig 3829,50 Euro und anschließend 244,83 Euro monatlich für die Betreuung und Bereitstellung der Anwendung. Für die Bürger ist die App kostenlos.

Zuschuss: Die Hundefreunde Spessart bekommen gemäß den Förderrichtlinien von Vereinen einen Baukostenzuschuss für ihr Trainingsgelände von 7500 Euro, auf zwei Haushaltsjahre verteilt. Die Gesamtkosten des Vereins belaufen sich bis zur Fertigstellung auf rund 85.000 Euro.

Bauhof: Der gemeindliche Bauhof wird an das Nahwärmenetz Schmachtenberg angeschlossen. Aufgrund der Entwicklung der Energiekosten wurde mit der Energiegenossenschaft Untermain das Thema besprochen. Die Baukosten für den Anschluss belaufen sich auf rund 12.000 Euro zuzüglich der Demontage des alten Ölkessels und der Tanks. Die Maßnahme ist durch die BAFA als Einzelmaßnahme von 45 Prozent bis maximal 20.000 Euro förderfähig.

Urnenwand: Einstimmig beschlossen hat das Gremium, die Urnenwand auf dem Friedhof Mönchberg zu erweitern. Die Wand ist fast voll, es sind nur noch vier Urnenfächer frei, die neu belegt werden könnten. Allein im Jahr 2023 bis jetzt wurden vier neue Urnenfächer benötigt. Der Auftrag in Höhe von 9498 Euro wurde der Firma Hake Design aus Seligenstadt erteilt.

Rückblick: Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) gab in seiner letzten Gemeinderatssitzung einen kurzen Rückblick auf seine 15-jährige Amtszeit. Zöller ging auf die Höhepunkte wie die 650-Jahr-Feier ein. Weil er immer in Vereinen tätig war, habe er sich bei der Übergabe des Amtes wie als Vorsitzender der "Vereine" Mönchberg und Schmachtenberg gefühlt. Es sei eine schöne Zeit gewesen. Zeitweise habe man aber auch einen hohen Preis gezahlt, weil sogar Freundschaften auseinandergegangen seien. Der Ton sei insgesamt rauer geworden. Zöller dankte dem Gemeinderat und den Mitarbeitern der Verwaltungsgemeinschaft sowie allen Ehrenamtlichen für ihre Unterstützung. Zöller appellierte an alle, mit Herzblut an die Neuwahl seines Nachfolgers heranzugehen.

Wahlleiter: Für die Wahl des neuen Bürgermeisters am 28. Januar wurden als Wahlleiter Tobias Friedel und Silvana Breitenbach bestellt. Stichwahl wäre am 11. Februar. Der amtierende Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) gibt nach 15 Jahren sein Amt ab, weil er am 8. Oktober bei der Landtagswahl in den Landtag gewählt wurde. ro

ro