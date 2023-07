Gemeinderat Laudenbach genehmigt Jahresrechnung 2022

Beitritt zur Regionalen Energiewerk Untermain GmbH vertagt

Laudenbach 13.07.2023

Jahresrechnung 2022: Kämmerin Sabine Geutner informierte über deutliche Veränderungen in der Jahresrechnung 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz. Der Verwaltungshaushalt stieg um 18 Prozent auf 3,93 Millionen Euro (plus 600.000 Euro), der Vermögenshaushalt um 47 Prozent auf 2,89 Millionen Euro (plus 920.000 Euro). Der Haushalt 2022 hat ein Gesamtvolumen von 6,8 statt der geplanten 5,3 Millionen Euro.

Statt einer geplante Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von 30.000 Euro können nach Abschluss des Haushaltsjahres 730.000 Euro zugeführt werden, was das Finanzieren von Investitionen der Kommune erleichtere. Zudem können 1,1 Millionen Euro den allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Einstimmig nahm der Gemeinderat die Jahresrechnung zur Kenntnis.

Energiewerk Untermain: Vertagt hat der Rat einen Grundsatzbeschluss zum Beitritt als Gesellschafter in die Regionales Energiewerk Untermain GmbH (REW) zur Förderung des Ausbaues der erneuerbaren Energien in der Region Aschaffenburg-Miltenberg. Das Gremium will erst entscheiden, wenn in einer Informationsveranstaltung weitere Details bekannt und die noch offenen Fragen geklärt sind.

Car-Sharing:Gemeinderatsmitglied Walter Eck (CSU) hatte die Einführung eines Car-Sharing-Projektes »Geteilte Mobilität« für Laudenbach beantragt. Dem Ansinnen stand der Gemeinderat positiv gegenüber und beauftragte die Verwaltung, die Umsetzbarkeit eines solchen Projektes in der Gemeinde zu prüfen.

Windpark Wörth: Die Gemeinde Laudenbach ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens der Stadt Wörth zur Änderung des Flächennutzungsplans »Vorrangfläche Windpark Wörth« um Stellungnahme gebeten. Die gewählte Vorrangfläche für Windkraft wurde aus der vormaligen Ausnahmezone für Windkraftnutzung im Landschaftsschutzgebiet innerhalb des Naturparks Bayerischer Odenwald entwickelt. Im derzeitigen Planungsstand sind fünf Windenergieanlagen geplant. Gegen die vorgelegte Bauleitplanung erhebt die Gemeinde Laudenbach keine Einwände, wurde mit einer Gegenstimme beschlossen.

Hans-Jürgen Freichel