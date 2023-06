Gemeinderat Hausen in Kürze

Hausen 14.06.2023 - 14:58 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Begegnungshaus: Das neue Begegnungshaus sollte ursprünglich mit Pellets geheizt werden. Später wurde entschieden, eine Wärmepumpe einzubauen. Dazu ist eine andere, wesentlich teurere Steuerung notwendig: Statt der ursprünglich geplanten 19.000 Euro müssen jetzt 54.000 Euro dafür aufgewendet werden. Den Auftrag zur Lieferung und Wartung für sechs Jahre erhielt eine Firma aus Viereth-Trunstadt in Oberfranken. Für Erd-, Beton und Maurerarbeiten wurden nachträgliche Kosten von 9000 Euro in Rechnung gestellt. Auf Nachfrage der Verwaltung teilte Architekt Bertwin Kaufmann mit, dass nach der Ausschreibung durch statische Anforderungen anderes Material eingesetzt werden musste, was zusätzliche Sonderbauteile und einen höheren Arbeitsaufwand notwendig gemacht habe.

Erdaushubdeponie: Die ehemalige Erdaushubdeponie "Die Eichen" wird nicht mehr genutzt, ist aber auch noch nicht in die Nachsorgephase entlassen. Um das Verfahren um die Deponie abzuschließen, sind noch Restarbeiten nötig. Für die notwendigen Planungen wird das Ingenieurbüro Jung beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 10.000 Euro.

Blühpakt: Hausen hat sich beim Projekt "Blühender Ortseingang" beim Staatsministerium für Umwelt auf 5000 Euro Förderung beworben und wurde ausgewählt. Die Übergabe ist Anfang Juli in München. Der Ortseingang aus Richtung Hofstetten soll damit naturnah und insektenfreundlich zum Blühen gebracht werden.

Brennholz: Das bereitgestellte Polterholz ist verteilt. In Absprache mit Revierleiter Frank Popp kann in diesem Jahr bereits ab Juli neues Holz bestellt werden.

Trafostation: Einstimmig befürwortete der Rat die Errichtung einer Trafostation auf dem Gelände vor dem Kindergarten Abenteuerland. Die ist notwendig, um genügend Leistung für die Wärmepumpen im Kindergarten und der Offenen Ganztagsschule zur Verfügung zu haben. Die Station soll im April 2024 errichtet werden.

Wahlvorbereitung: Einstimmig wurden die Wahlvorstände für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober benannt. Wahlvorstände sind Markus Tienes, Alexander Frieß, Eckhard Bein und Karl Zimmermann. Ihre Vertreter sind Gerhard Lebert, Bernd Rachor, Thomas Scheiter und Christian Kaas.

Änderung Verkehrsführung: Anwohner hatten beantragt, im Bereich Schulweg und Kirchplatz die Verkehrsführung zu ändern und mit Pfosten abzuriegeln. Sie begründeten das damit, dass vorhandene Verbotsschilder wenig beachtet werden, mit überhöhter Geschwindigkeit dort gefahren werde und es bereits mehrfach zu Unfällen gekommen sei. Um sich objektiv informieren zu können, beschloss der Gemeinderat, dort temporär ein Überwachungsgerät aufzustellen und nach Auswertung der Daten über das weitere Vorgehen zu beraten.

Verschiedenes: Bürgermeister Michael Bein informierte über die Reparatur der Pumpe des Feuerwehrfahrzeuges für 7500 Euro. Die Deutsche Glasfaser beginnt in dieser Woche mit dem Breitbandausbau. Das Baulager am Sportgelände wurde bereits vorige Woche eingerichtet. In den Sommerferien wird die Garage am Schulgebäude für den Neubau der Offenen Ganztagsschule abgebrochen.

ney