Gemeinderat Großheubach in Kürze

Großheubach 18.10.2023 - 15:18 Uhr < 1 Min.

Sitzungsbeginn: Die Sitzungen des Gemeinderats begannen viele Jahre lang um 20 Uhr. Dieses Mal um 19 Uhr. Wie Bürgermeister Gernot Winter im Vorfeld der Sitzung auf Nachfrage unseres Medienhauses mitteilte, sei es Wunsch des Gremiums gewesen, dass die Zusammenkünfte nicht mehr so spät enden. Deshalb sei nun ein früherer Start gewählt worden.

Gewerbegebiet Süd II: Zur Aufstellung des Bebauungsplans zur Änderung und Erweiterung des Gewerbegebietes "Süd II" sowie der damit einhergehenden achten Änderung des Flächennutzungsplanes wurden die Ergebnisse der vierten Auslegung gewürdigt. Bei jeweils einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat den Flächennutzungsplan und den vorliegenden Bebauungsplan als Satzung. Wie der Zweite Bürgermeister Kurt Bittner (PWG/FW) informierte, handelt es sich bei dem betroffenen Bereich um das Baugebiet am ehemaligen "Staustufenwäldchen".

Kosten für Feuerwehreinsätze: Einstimmig gab es vom Gremium grünes Licht für die Satzung über Anwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Großheubach.

Oberflächenwasser: Der Zweite Bürgermeister gab bekannt, dass in der nichtöffentlichen Sitzung am 8. August dem Abschluss eines Ingenieurvertrages für die Erstellung eines Konzepts zur Ableitung des Oberflächenwassers im Außengebiet der Danziger Straße zum Gesamtpreis von maximal brutto 12.124 Euro zugestimmt wurde.

Gemeinschaftshaus: In der nichtöffentlichen Sitzung vom 16. August wurde ein Grundsatzbeschluss zur Vermietung des Gemeinschaftshauses gefasst: Grundsätzlich erfolgt die Vermietung an Großheubacher Vereine, die keine politischen Gruppierungen sind. Als politische Veranstaltungen sind ausschließlich Podiumsdiskussionen im Vorfeld von Wahlen zugelassen. Weiter erfolgen künftige Vermietungen zur Realisierung von Tanzübungsabenden. In der nichtöffentlichen Sitzung am 19. September wurde die Vermietung Gemeinschaftshauses für eine Tanzveranstaltung mit DJs und regionalen Künstlern abgelehnt, da der Veranstalter kein Ortsverein ist. mab

