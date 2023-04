Gemeinderat Faulbach in Kürze

Faulbach 10.04.2023 - 11:48 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Erlös verteilt: Aus dem Erlös der Altkleidersammlung im Kolping-Kleidercontainer an der Festhalle stehen der Gemeinde dieses Jahr 610 Euro zur Verfügung. Nach kurzer Aussprache beschloss das Gremium, jeweils 150 Euro für die Vereinsarbeit an den Angelsportverein, die Faschingsgesellschaft, den Reit- und Fahrclub und den Spielmannszug zu überweisen.

Kein Halteverbot: Dem Gemeinderat lag ein Antrag vom Dritten Bürgermeister und Feuerwehrkommandanten Harald Hepp vor, an der Straße Am Sportplatz ein beidseitiges Halteverbot zu erlassen. Fahrzeuge der Feuerwehr seien öfter durch parkende Autos in diesem Bereich zu einem »Slalomkurs« gezwungen. Außerdem werde sich durch die Errichtung des Seniorenheims in der Straße die Parkplatzsituation noch verschärfen, so begründete Hepp seinen Antrag. Nach kurzer Aussprache lehnte der Gemeinderat den Antrag ab. Eine Verbesserung für die Feuerwehrfahrzeuge soll dadurch erreicht werden, dass das bestehende Halteverbot um die Kurve Schanz-Haaggasse herum ausgeweitet beziehungsweise verlängert und der Kurvenbereich mit einer weißen Linie als Parkverbotszone gekennzeichnet wird.

Schutz für Feuersalamander: Auf Antrag von Richard Faht befasste sich der Gemeinderat mit der Sperrung des Forstweges zur Wassertretanlage. In diesem Bereich sind jetzt im Frühjahr viele besonders geschützte Feuersalamander zum Faulbach unterwegs und durch Fahrzeuge gefährdet. Der Gemeinderat beschloss, für Besucher der Wassertretanlage die Befahrung des Weges bis zum Wendehammer weiterhin zu ermöglichen, die Zufahrt zur Anlage allerdings mittels Schranke oder Kette zu sperren. Außerdem soll ein Schild auf die Wanderung der Salamander hinweisen. Auch im Gemeindeblatt soll ein entsprechender Text erscheinen.

Roos-Gelände: Auf Vorschlag von Gemeinderat Philipp Konrad soll Bürgermeister Wolfgang Hörnig mit einem Vertreter für das Roos-Gelände einen Gesprächstermin vereinbaren, bei dem bisher geäußerte Fragen von Gemeinderäten und Bürgern gestellt und beantwortet werden sollten.

Infos zur Bürgerversammlung: Gemeinderat Daniel Klein regte an, zu den Anfragen aus der letztjährigen Bürgerversammlung entsprechende Informationen und Sachstandsberichte im Gemeindeblatt auszudrucken.

Müllsammlung: Sehr erfreulich war laut Bürgermeister Wolfgang Hörnig die Beteiligung an der Flursäuberung. Über 50 Personen hätten sich am Einsammeln von Müll und Unrat beteiligt.

Neue Schaukel: Auf dem Spielplatz am Glückgraben haben die Gemeindearbeiter eine neue Schaukel aufgestellt. Die abgebauten Spielgeräte werden wieder an Ort und Stelle aufgebaut.

Bewegungsstationen: Rechtzeitig zum Frühjahrsbeginn hat die Gemeinde Bewegungsstationen im Mainuferbereich aufgestellt. Diese wurden durch das Regionalbudget gefördert.

lh