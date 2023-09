Gemeinderat Eschau in Kürze:

Mit folgenden Themen hat sich der Gemeinderat Eschau ebenfalls befasst:

Eschau 24.09.2023

Amtsniederlegung: Gemeinderat Tobias Siegler (FWE) hat erklärt, dass er sein Amt aus beruflichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegt. Nachfolger wird Holger Frieß. Die Vereidigung wird nachgeholt, weil Frieß am Sitzungstag erkrankt war.

Wohnsitzwechsel: Gemeinderat Jens Ballmann (HWG) hat seinen Wohnsitz gewechselt. Er ist seitdem mit Hauptwohnsitz in Elsenfeld und mit Nebenwohnsitz im Eschauer Ortsteil Hobbach gemeldet. Ballmann behält auch nach dem Wohnsitzwechsel den Status als ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied, da es gleichgültig ist, ob es sich beim Wohnsitz um die Hauptwohnung oder die Nebenwohnung handelt.

Bürgerversammlung: Die nächste Bürgerversammlung findet am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr in der Elsavahalle statt.

Spielplatz: Der Gemeinderat hatte im Rahmen der Dorferneuerung und der Realisierung des Spielplatzentwicklungskonzepts »Eschau spielend erleben« beschlossen, die Maßnahmen Spielplätze »Kronengarten« Eschau und »Sinnesgarten« Eschau sowie »Am Sportplatz« im Ortsteil Sommerau umzusetzen. Die Verwaltung hat dem Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken nun die Antrags- und Planunterlagen auf Förderung der drei Maßnahmen vorgelegt.

Friedhof Hobbach: Das Bau-Start-Gespräch für das Projekt »Friedhof Hobbach (Neu-/Umgestaltung) hat auf dem Gelände des Friedhofs im Eschauer Ortsteil Hobbach stattgefunden. Baubeginn ist wetter- und witterungsabhängig am 15. Januar 2024. Bauende ist voraussichtlich Ende April 2024. Die ausführende Baufirma hat als Begründung für den verspäteten Baubeginn sowohl fehlende personelle Ressourcen als auch Materialliefer- und -fertigungsschwierigkeiten genannt, insbesondere beim Gabionenverbau und dem Stahl für die Hochbeete.

Glasfaser und Bayern WLAN: Das Bayerische Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in München hat dem Markt Eschau eine Förderung in Höhe von circa 42.000 Euro bewilligt. Der Anschluss an das Glasfasernetz wurde im September realisiert. Das Rathaus verfügt damit über einen hochleistungsfähigen Ein Giga Bit-fähigen Glasfaseranschluss. Das Bayern WLAN Zentrum Straubing hat eine Förderung in Höhe von bis zu 10.000 Euro für die erstmalige Herstellung eines Bayern WLAN-Anschlusses für die Standorte Rathaus und Elsavahalle bewilligt.

Wärmeplanung: Die Verwaltung hat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz einen Antrag auf Gewährung einer Förderung für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung durch einen externen Dienstleister gestellt. Die zur Förderung angemeldeten Projektkosten betragen rund 27.500 Euro.

Ferienspiele: Insgesamt gab es bei den Ferienspielen 82 Aktionen, an denen sich 624 Kinder beteiligt haben. Im Rahmen der Kirchweih gab es eine Ferienpass-Verlosung.

Jugendsozialarbeit: Für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule Eschau wurde Sozialpädagogin Katharina Aulbach aus Sulzbach zum 1. Oktober 2023 eingestellt. Die Stelle kann laut Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales wegen fehlender Haushaltsmittel nicht gefördert werden.

ro