Gemeinderat Dorfprozelten in Kürze:

Dorfprozelten 29.05.2023 - 18:17 Uhr 1 Min.

Kiesabbau am Tremhof: Bürgermeisterin Lisa Steger (CSU) kritisierte, dass ihr und dem Gemeinderat vorgeworfen worden sei, aus mangelndem Interesse nicht an der Info-Veranstaltung am 10. Mai im Gasthaus Krone teilgenommen zu haben. Sie stellte klar, dass weder sie noch der Rat oder die Verwaltung zu dieser »privat« initiierten Veranstaltung eingeladen gewesen seien. Weiter sagte sie, dass trotz aller von der Gemeinde vorgebrachten Bedenken (Staub- und Lärmbelästigung) innerhalb des Planfeststellungsverfahrens die Genehmigung zum Kiesabbau unter Einhaltung der bekannten Auflagen an die Firma Weber erteilt worden sei. Das Genehmigungsverfahren sei deshalb abgeschlossen. Abschließend bemerkte sie, dass die angekündigte Bildung einer Interessengemeinschaft zu diesem Thema legitim sei, es sich hierbei aber um eine rein private Angelegenheit handele.

Entwässerungssatzung: Durch geänderte Rechtsgrundlagen sei es laut Bürgermeisterin notwendig geworden, die Entwässerungssatzung aus dem Jahr 2006 und die Gebührensatzung aus 2007 entsprechend anzupassen. Die Änderungen enthalten keine Gebührenerhöhungen. Sie wurden einstimmig angenommen.

Kinderbetreuungsbedarf: Für die Gemeinde Dorfprozelten ergibt sich aktuell ein Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen von zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Plätzen für Kinder ab drei Jahren bis Schuleintritt und zwei Krippengruppen mit insgesamt 24 Plätzen für Kinder unter drei Jahren, wie es im Gemeinderat hieß.

Heizung für Bauhof: In der Gemeinderatsitzung im April entschied sich das Ratsgremium bereits für den Einbau einer Ölheizung als Ersatz für die defekte Heizanlage im Bauhof. Gemeinderat Michael Bohlig (FWD) bat damals zu prüfen, ob nicht durch den Einbau einer größeren Heizungsanlage die Räume im Nebengebäude mitgeheizt werden könnten. Der örtliche Heizungsbauer empfiehlt, diesen Bereich besser mit einer Infrarotheizung zu versehen, da der Kosten-Nutzen-Aufwand sich bei einer Anbindung an die Heizungsanlage nicht rechne. Das Gremium beschloss mit 8:2 Stimmen den Einbau einer neuen Öl-Brennwertheizung für den Bauhof auf Grundlage des Angebotes vom März dieses Jahres.

