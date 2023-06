Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeinderat Bürgstadt in Kürze

Bürgstadt 14.06.2023 - 11:49 Uhr < 1 Min.

Glasfaser: Der geplante Glasfaserausbau in der Marktgemeinde verschiebt sich. Die Firma GlasfaserPlus nennt als Gründe Engpässe bei den Baupartnern und die gestiegenen Baupreise.

Ferienprogramm: In diesem Jahr werden wieder Freizeit- und Kulturangebote für Abwechslung in den Sommermonaten sorgen. Hierzu wird Anfang Juli eine Broschüre erscheinen, die an die Haushalte verteilt wird. Das Programm startet Mitte Juli.

Bolzplatz: Die ersten Schritte für die Aufwertung des Bolzplatzes sind getan: Der Gemeinderat vergab die Arbeiten für den Unterbau und die Einfassung an die Firma Schwarzkopf aus Sailauf zu einem Preis von 42.500 Euro. Der Auftrag für den Kunstrasenbelag mit elastischer Tragschicht ging an die Firma Polytan aus Burgheim für knapp 40.000 Euro.

Schulsanierung: Im Rahmen der Generalsanierung der Grund- und Mittelschule vergab der Gemeinderat den Auftrag zur Verbesserung des Aushubmaterials an die Firma Behringer aus Kreuzwertheim zum Angebotspreis von knapp 15.000 Euro. Den Treppenrückbau und Neubau der Treppe führt ebenfalls die Firma Behringer für 24.000 Euro aus.

Verbindungsweg: Der Verbindungsweg zwischen dem Kindergarten und der neuen Radwegbrücke im Gartengelände muss teilsaniert werden. Der Auftrag für den Einbau einer sogenannten Tränkdecke ging an die Firma Babilit aus Philippsthal zum Angebotspreis von 12.500 Euro.

