Gemeinderäte stellen kritische Fragen zu »Drei am Main«

Bürgstadt 13.09.2023 - 16:04 Uhr < 1 Min.

Kritische Fragen unter anderem zur Beteiligung an der Messe stellten die Bürgstädter Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung. Archivfoto: Anja Keilbach

Zunächst informierte Bürgermeister Thomas Grün (UWG) die Räte, dass 2022 ein Gesamtdefizit von knapp 264.600 Euro entstanden sei, das Bürgstadt mit 15 Prozent, also knapp 40.000 Euro, zu tragen habe.

Wer eigentlich davon profitiere, wollte Gerhard Balles (CSU) wissen. Grün wies auf den Internetauftritt »Drei am Main« hin, auf Messebeteiligungen, Marketingmaßnahmen und vieles mehr. Dieter Braun (UWG) erinnerte an die Präsentation von Ulrike Ackermann von der Tourismusgemeinschaft vor zwei Jahren, die den Gemeinderat begeistert hatte. Doch auch Matthias Helmstetter (CSU) wollte gerne eine Abfrage bei den Bürgstädter Hotels und Zimmervermietern, inwiefern sie von der Beteiligung an der Tourismusgemeinschaft profitieren. Marianne Krommer (ÖDP/SPD/ Grüne) fragte ganz pragmatisch, wer denn in Bürgstadt all diese Aufgaben übernehmen wolle, wenn man sich aus der Gemeinschaft verabschiede.

Schließlich wünschte sich Balles für das nächste Jahr einfach etwas mehr Transparenz.

