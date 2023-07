Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeinde hilft TuS Röllbach bei Sanierung der Hermann-Schwing-Halle

Neue Wasserversorgung und Heizungstechnik

Röllbach 19.07.2023 - 16:04 Uhr 1 Min.

Gemeinderat sagt Zuschuss zu: Der Turn- und Sportverein Röllbach will die Hermann-Schwing-Turnhalle in den Bereichen Wasserversorgung und Heizungstechnik sanieren.

Die anstehenden Sanierungsmaßnahmen, so wird aus den vorliegenden Unterlagen deutlich, umfassen Erneuerungen im Bereich der Wasserversorgung sowie der Heizungstechnik. Erste Kostenschätzungen gehen von einer Gesamtsumme von rund 40.000 Euro aus. Das an die Gemeinde gerichtete Anliegen zur finanziellen Unterstützung fragt konkret nach einer Förderung von 15.000 Euro, was 37,5 Prozent der geschätzten Gesamtkosten wäre.

»Echtes Aushängeschild«

Neben dem TuS Röllbach nutzen auch andere Vereine die Hermann-Schwing-Turnhalle. Die Gemeinde bezieht die Halle ebenfalls für diverse Veranstaltungen wie den Neujahrsempfang sowie gemeindliche Seniorennachmittage, vor allem aber auch wird seitens der Kommune die Halle für den Schulsport genutzt. »Die Halle und die Anlagen sind ein echtes Aushängeschild ehrenamtlicher Tätigkeit in Röllbach«, so die Feststellung in den Sitzungsunterlagen.

Da die Gemeinde sich in der Vergangenheit auch an Maßnahmen anderer Vereine finanziell beteiligt hatte, gab es die Empfehlung der Gemeindeverwaltung, dem Antrag zuzustimmen. Da die finalen Kosten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht exakt feststehen, galt es seitens des Gemeinderates festzulegen, ob eine Bezuschussung als feste Summe oder als prozentuale Beteiligung wie beispielsweise die genannten 37,5 Prozent der Sanierungskosten erfolgen soll. Das Gremium entschied sich für letztgenannten Variante und gab hinsichtlich der bisher genannten Beträge noch etwas Spielraum: Die Kommune wird 37,5 Prozent der Kosten übernehmen, maximal jedoch steuert sie 18.000 Euro bei.

Marco Burgemeister

Gemeinderat Röllbach in Kürze Gesellschafter-Beitritt: Als nicht-öffentlich gefasster Beschluss wurde bekanntgegeben, dass der Gemeinderat Röllbach für den Betritt der Kommune als Gesellschafter zur REW Untermain GmbH zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien in der Regio Aschaffenburg-Miltenberg ist. Ehrungen: Es wurde informiert, dass beim Ehrenabend des Miltenberger Landratsamtes Roswitha Grimm, Lydia Giegerich und Rita Appel von Landrat Jens Marco Scherf für jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit geehrt wurden. Allianz Spessartkraft: Bürgermeister Michael Schwing informierte über Neuigkeiten aus der Allianz Spessartkraft und bezog sich dabei auf die 78. Lenkungsgruppensitzung des Vereins am Mittwoch, 14. Juni. Es ging um die Themen Bauhofkooperation, das Förderprogramm zur Innenentwicklung der Kommunen sowie einen Sachstandsbericht zum Jahr 2022 und Informationen über das Leistungsspektrum der Integrierten Ländlichen Entwicklung in Bayern. Lagerplatzbefestigung: Dem Gemeinderat lag ein Bauantrag zur Lagerplatzbefestigung für Baugerüste im Bereich Boschstraße 2a vor. Da das Ganze in einem Genehmigungsfreistellungsverfahren erfolgte, war seitens des Gremiums lediglich eine Kenntnisnahme erforderlich.