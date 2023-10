Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bayern bezahlt aus Kulanz Teil der hessischen Fördergelder für Kinderkrippe in der Region

Gute Nachrichten für die Mäusebande

Mömlingen 27.10.2023 - 12:44 Uhr 2 Min.

Manchmal bewirkt Protest etwas Gutes: Etwa 120 Menschen demonstrierten im Mai für die Mäusebande. Das Land Hessen weigert sich, für zwei Krippengruppen die Zuschüsse zu bezahlen, da die Kinder übergangsweise im bayerischen Mömlingen und nicht in Hessen betreut werden. Nun zahlt der Freistaat Bayern einen Teil der Zuschüsse doch. Foto: privat

»Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung auf bayrischer Seite und haben damit die Schließung der Mäusebande abgewendet«, sagt die pädagogische Leiterin der Kinderkrippe, Jessica Hotz. »Ein Defizit bleibt, aber da hoffen wir auf Spenden oder müssen uns eben anders behelfen.«

Zum Hintergrund: Der Neubau der Kinderkrippe Mäusebande in Breuberg hatte sich verzögert. Zwei Gruppen der Krippe waren in maroden Containern untergebracht. »Der Zustand dort war nicht mehr tragbar«, sagte Jessica Hotz damals.

Siegfried Scholtka, Bürgermeister im benachbarten bayerischen Mömlingen, hatte daraufhin angeboten, die 25 Kinder könnten übergangsweise im Kindergarten Regenbogen in seiner Gemeinde unterkommen. Gesagt, getan.

Das Land Hessen verweigerte daraufhin den Zuschuss für die zwei hessischen Krippengruppen. Das Argument: Das Land Hessen bezahle nur für Kinderbetreuungseinrichtungen auf hessischem Grund. Das Land Bayern aber fühlte sich auch nicht zuständig: Der Freistaat bezuschusst nur bayerische Kitagruppen. Der ehrenamtliche Trägerverein konnte die fehlenden 116.000 Euro nicht stemmen. Die Schließung der beiden Gruppen drohte. Die Stadt Breuberg, das Jugendamt des Odenwaldkreises, das Landratsamt des Landkreises Miltenberg und die Gemeinde Mömlingen setzten sich für eine Lösung ein.

Aufreibende Zeit

Kindertagesbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Werden Kinder aus Hessen in einer bayerischen Einrichtung untergebracht, »handelt es sich daher grundsätzlich um eine rein kommunale Angelegenheit«, teilt die Pressestelle des bayerischen Sozialministeriums auf Nachfrage mit. Der Anspruch des Trägers richtet sich gegen die Gemeinde. Mömlingen ist aber nicht verpflichtet für die hessischen Kinder zu bezahlen, auch wenn sie übergangsweise in Bayern untergebracht sind.

Laut Sozialministerium »kann die Gemeinde aber freiwillig auch andere Kinder in die kindbezogene Förderung mitaufnehmen«. Das Ministerium hat die Gemeinde Mömlingen darauf hingewiesen, »dass bei der Re-Finanzierung durch den Freistaat die Herkunft der Kinder grundsätzlich keine Rolle spielt«. Ganz pragmatisch hat Mömlingen also aus den zwei hessischen noch zwei weitere bayerische Gruppen gemacht. »Wir haben die hessischen Kinder unter unseren Schirm geholt«, sagt Mömlingens Bürgermeister Siegfried Scholtka. Er wollte die Familien nicht im Regen stehen lassen. Warum er sich für die Mäusebande eingesetzt hat, obwohl seine Hilfsbereitschaft nur Arbeit gemacht hat? »Unter Kollegen hilft man sich - auch über Landesgrenzen hinweg«, sagt Scholtka. »Es gibt so viele schlechte Nachrichten, aber es passieren auch gute Dinge auf der Welt.«

Die pädagogische Leiterin der Einrichtung der Mäusebande, Jessica Hotz, freut das nach der »schwierigen, intensiven und aufreibenden Zeit« sehr. Dass das Land Hessen sich nicht kulant gezeigt hat, bedauert Hotz. »Über die hessische Politik bleibt nach so vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit große Enttäuschung zurück.« Persönlich sei sie entsetzt über die fehlende Wertschätzung »und über den Stellenwert von Familien«, sagt Hotz, die auch im ehrenamtlich arbeitenden Vorstand des Trägervereins ist.

Geld, Mömlingen zu verdanken

Über den Zuschuss aus Bayern freut sich auch Breubergs Bürgermeisterin Deirdre Heckler. »Das haben wir Mömlingen zu verdanken, Bürgermeister Siegfried Scholtka hat an allen Fronten für uns gekämpft«, sagt Heckler auf Nachfrage.

Trotz Kulanz aus Mömlingen fehlen 30.000 Euro. Laut Hotz haben »die unterschiedlichen Förderarten, Mehrkosten für die Übergangsbetreuung in Mömlingen und die baulichen Verzögerungen bei der Erstellung des neuen Gebäudes auf dem Rodensteiner Gelände« zur Finanzierungslücke geführt. Die Einrichtung hat sämtliche Rücklagen für den laufenden Betrieb und die laufenden finanziellen Verpflichtungen aufgewendet. »Eine Vielzahl der Ideen, die wir im neuen Gebäude umsetzen wollten, können wir nur teilweise realisieren«, sagt Hotz. Die Krippe sammele nun Spenden, um unter anderem das Außengelände mit Bodentrampolin, Rutsche und Parcours gestalten zu können.

Breuberg hilft zur Not

Ob Breuberg nun die fehlenden 30.000 Euro übernimmt? »Unsere defizitäre Haushaltslage lässt weitere Zuschüsse nicht so ohne weiteres zu«, sagt Breubergs Bürgermeisterin Heckler. Wenn die Mäusebande die fehlenden 30.000 Euro anhand von Spenden selbst aufbringen könnte, würde Heckler das freuen, da es auch zeige, »welches Ansehen die Einrichtung in Breuberg genießt«. Sie sichert dem ehrenamtlichen Vorstand der Einrichtung Unterstützung zu. »Kann der Betrag durch die Aktion nicht aufgebracht werden, wird die Stadt das noch Notwendige beisteuern«, verspricht Heckler auf Nachfrage Also wieder gute Nachrichten für die Mäusebande.

FEE BERTHOLD-GEIS