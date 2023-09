Gelb-pinker Wahlkampf in der Wika: FDP-Bildungsministerin zu Besuch

Interview mit Bettina Stark-Watzinger

Zu Besuch in der Wika in Klingenberg-Trennfurt: Die Mömlingerin Nicole Pfeffer, FDP-Direktkandidatin für den Landtag, im Gespräch mit der FDP-Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger.

Der Wika-Vortragsraum hat sich am vergangenen Freitag in eine Art Wahlkampf-Arena verwandelt. Dort waren gelb-pinke Plakate aufgestellt, Puppen mit FDP-Pullis und eine große Leinwand. Große Bühne für ein Mitglied der Bundesregierung: Bettina Stark-Watzinger, Ministerin für Bildung und Forschung, unterstützte mit ihrem Auftritt die FDP-Direktkandidatin für den Kreis Miltenberg, Nicole Pfeffer, im bayerischen Wahlkampf. Der Wiedereinzug der Liberalen in den Landtag droht nach derzeitigen Umfragen an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Kann die einzige weibliche FDP-Ministerin im Bundeskabinett da der örtlichen FDP-Frau Pfeffer Rückenwind verleihen?

Das Interesse am Bürger-Gespräch mit der Ministerin hielt sich am Freitagmittag jedenfalls in Grenzen: Nur 18 Leute folgten Pfeffers Einladung, die meisten von ihnen FDP-Mitglieder, -Wähler oder Sympathisanten. "Es ist fast niemand da, ich verstehe das nicht", sagte eine Lehrerin, die in einer Grund- und Mittelschule im Kreis Miltenberg unterrichtet. Was ihr auch negativ auffiel: Kein anderer Lehrer sei in die Wika gekommen.

Einige der Besucher mussten gar den Namen der Bildungsministerin im Vorfeld erst googeln, wie sie unserem Medienhaus erzählen. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Stark-Watzinger im Kreis Miltenberg nicht allzu bekannt ist, war die kurze Ansprache von Wika-Chef Alexander Wiegand. Er begrüßte die Politikerin als "Stark-Watzmann". Aus der ersten Reihe kam ein halblautes, korrigierendes: "Watzinger".

Pfeffer, die Direktkandidatin aus Mömlingen, hatte nicht nur den Besuch von Stark-Watzinger in der Wika organisiert. Zuvor hatte die Ministerin sich auch die Mainsite angesehen, die Betreiberfirma des ICO in Erlenbach. Die Wika und die Mainsite: Beide sind große Arbeitgeber im Kreis Miltenberg, weswegen der Besuch der FDP-Frau nahelag.

Umarmung und Blumen

Pfeffer und die Ministerin aus Berlin zeigten sich beim Wahlkampfauftritt in der Wika dann sehr vertraut miteinander. Da wurde sich geduzt, da gab es eine Umarmung, Blumen zur Verabschiedung. Pfeffer hat den Kontakt zu Stark-Watzinger über den Kurznachrichtendienst "X", vormals Twitter, geknüpft, wie sie sagt. Im vergangenen Oktober sei die Mömlingerin dann in Berlin gewesen. Da sei die Bildungsministerin auf sie zugekommen und hätte ihr Unterstützung im Ringen um Wählerstimmen signalisiert. Ein Angebot, das Pfeffer nicht ausschlagen wollte.

Vor der kleinen Zuhörerschaft im Wika-Saal sprach Stark-Watzinger dann über "Bildung und Forschung: Warum Bayern aufholen muss". Der Titel versprach also eigentlich eine klare Ansage im Wahlkampf. Doch wirklich auf Bayern spezialisiert wirkte ihr Vortrag dann nicht. Die Ministerin blieb eher bei allgemeinen Bildungsthemen und nannte häufiger Zahlen für Hessen, ihrem Heimatbundesland. Die kleine anschließende Diskussion leitete Pfeffer, die auch selbst Fragen stellte und ihre Meinung äußerte. Die Ministerin hörte Wortmeldungen oft nickend zu. Eine richtige Diskussion kam trotz des Titels der Veranstaltung als Bürger-Gespräch nicht recht in Gang.

Dennoch resümierte zum Beispiel Kerstin Franz aus Hausen, die Mutter von drei Kindern ist, den Auftritt von Stark Watzinger so: "Ich fand es sehr bürgernah, es hat mir sehr viel Hoffnung gegeben für die Zukunft." Nach einer guten Stunde verabschiedete sich die Ministerin von der Gruppe. Zurück blieben viele Elterntüten mit FDP-Wahlmaterialien, die Pfeffer für ein größeres Publikum auf einem Tisch vorbereitet hatte. Trotzdem blieb die liberale Kandidatin aus Mömlingen gelassen: "Man geht noch nicht öffentlich zur FDP, aber nichtöffentlich tut man's."

Am Rande nahm sie sich Zeit für ein Interview mit unserem Medienhaus. Redakteurin Julie Hofmann wollte unter anderem wissen, welche Stimmung sie in den beiden Betrieben erlebt hat.

Die FDP-Bundesministerin für Bildung und Forschung im Gespräch mit Main-Echo-Redakteurin Julie Hofmann.

Sie wohnen im hessischen Bad Soden am Taunus und damit nur rund eine Autostunde vom Kreis Miltenberg entfernt. Wie gut kennen Sie uns als Nachbarn?

Sehr gut. Ich bin ja in Frankfurt geboren und in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Wir sind durch eine Ländergrenze getrennt, aber das heißt nicht, dass die Menschen getrennt sind. Ich finde die Region wunderschön. Mich beeindrucken vor allem die vielen kleineren und mittleren Unternehmen sowie Familienunternehmen, die nicht selten Weltmarktführer sind und Verantwortung vor Ort übernehmen. Sie machen diesen Landstrich zu etwas ganz Besonderem. Deswegen müssen wir alles tun, damit diese Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten weiterhin einen guten Job machen können.

Wie erleben Sie uns von unserer Wesensart her?

Es sind sehr gesellige, aber auch zielstrebige Menschen, die hier leben. Das kombiniert mit dem wunderbaren Lebensstil, wenn man auf die Weinreben schaut, ist ein Alleinstellungsfaktor. Tradition und Moderne kommen zusammen, eine super Kombination.

Welche Stimmung haben Sie bei der Wika und der Mainsite mitgenommen?

Diese Motivation, dieses Engagement, das eigene Unternehmen voranzubringen oder die beste Ausbildung zu bieten. Natürlich ist die Situation nicht leicht, wir haben einen Fachkräftemangel - auch dadurch, dass zu viele Menschen die Schule ohne Ausbildung verlassen. Wir sehen die hohen Energiekosten. Trotz allem steht man zum Standort. Deswegen muss die bayerische Landesregierung - und wir in der Bundesregierung haben schon einiges an Entlastungspaketen auf den Weg gebracht - wir alle müssen schauen, dass diese Unternehmen weiter ihre Arbeit machen können. Wenn das Unternehmen mal nicht mehr da ist, bedeutet das, dass keine Steuereinnahmen mehr da sind. Ein wichtiger Faktor ist: Bürokratieentlastung. Das ist eine Herkulesaufgabe. Aber es ist auch Wachstum zum Nulltarif, weil es viel kreative Kraft freisetzt, wenn mehr Zeit vorhanden ist.

Sie sprechen an, dass Unternehmen mal nicht mehr da sein können. Sind bei der Mainsite solche Probleme und mögliche Lösungen thematisiert worden, wie etwa die ICO-Süderweiterung?

Wir haben darüber gesprochen, wie der Standort zukunftsfähig bleiben kann. Dabei kommt es vor allem auf die Bekämpfung des Fachkräftemangels und die Stärkung der Ausbildung an. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass die jungen Menschen in Ausbildung sehr weite Wege in die Berufsschulen zurücklegen müssen. Das ist ein Faktor, der viele davon abhält, diesen tollen Weg anzunehmen. Hier muss nachgesteuert werden.

Noch einmal die Frage: Probleme wie der Stellenabbau bei der ICO-Firma Indorama, früher PHP Fibers, - das wurde nicht angesprochen?

Wir haben natürlich auch über wirtschaftliche Fragen gesprochen, weil die Unternehmen, die dort ansässig sind, energieintensive Unternehmen sind. Die Frage war: Wie kann man Entlastung und Wettbewerbsfähigkeit schaffen? Gerade im Energiebereich sehe ich dringenden Handlungsbedarf. Deshalb setze ich mich dafür ein, die Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß zu senken.

Wir führen dieses Interview ja in einem Konferenzraum des Wika-Innovationszentrums. Was halten Sie als Forschungsministerin von so einem innovativen Bau?

Zwei Drittel der Forschung und Entwicklung in unserem Land stammen von Unternehmen. Das kann man hier sehen und spüren. Wir brauchen solche offenen Orte der Begegnung, an denen nicht nur der Status quo verwaltet wird, sondern auch Zukunft gemacht wird.

Fachkräfte halten ist ein Thema, aber auch, neue zu gewinnen. Die Arbeitsagentur schlägt im Kreis Miltenberg Alarm, dass immer weniger Leute eine Ausbildung anfangen. Was kann die Politik hier konkret tun?

Wir brauchen eine Veränderung unserer Geisteshaltung. Gut qualifizierte Fachkräfte sind das Kapital unseres Landes. Lange Jahre dachten viele, dass es nur einen Weg zur Glückseligkeit gibt: Von der Schule an die Uni und dann in einen Bürostuhl. Doch die berufliche Bildung bietet heutzutage großartige Chancen und Karrierewege: Eine qualifizierte Fachkraft schlägt so manchen Akademiker. Ich habe es mir zum Ziel gemacht, mehr junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen. Wir unterstützen auf Bundesebene etwa mit der Exzellenzinitiative berufliche Bildung und wir fördern das Aufstiegs-Bafög. Die berufliche Bildung wird so individueller, innovativer und internationaler.

Zum Schluss ein Ausblick: Für die FDP werden bei der Landtagswahl zwischen drei und vier Prozent prognostiziert. In der Landtags- und Bezirkswahl 2018 erreichten die freien Demokraten in unserer Region um die fünf Prozent. Sind Sie trotzdem optimistisch?

Fortschritt oder Rückschritt - darum geht es in diesen Tagen für Bayern und Hessen. Unser Angebot ist klar: Stärkung der Wirtschaft, Entlastung der Menschen, weltbeste Bildung. Das gibt es nur mit den Freien Demokraten. Und dafür kämpfen wir bis zum 8. Oktober.

Julie Hofmann

Zur Person: Bettina Stark-Watzinger Bettina Stark-Watzinger ist laut Webseite des Deutschen Bundestags im Jahr 1968 in Frankfurt geboren worden. Sie ist römisch-katholisch. Auf ihrer eigenen Homepage ist zu lesen, dass sie verheiratet ist und mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im hessischen Bad Soden am Taunus lebt. 1989 machte Stark-Watzinger Abitur, danach studierte sie Volkswirtschaftslehre in Mainz und Frankfurt. Im Anschluss war sie in der Finanzbranche in Frankfurt tätig. Nach einem Auslandsaufenthalt in Großbritannien wechselte sie ins Bildungswesen. Dort war sie zuletzt Geschäftsführerin eines Forschungsinstituts in Frankfurt, heißt es auf ihrer Webseite. 2017 zog sie für die FDP in den Bundestag ein. Seit Dezember 2021 ist sie Bundesministerin für Bildung und Forschung. Zudem ist sie seit 2023 stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, wie auf dem Internetauftritt des Deutschen Bundestags einzusehen ist. (juh)