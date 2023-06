Ge­mein­de­rat: Geht in Großwallstadt vieles zu langsam?

Klaus Giegerich kritisiert fehlendes Tempo

Großwallstadt 14.06.2023 - 18:29 Uhr < 1 Min.

Beim Tagesordnungspunkt "Anliegen der Gemeinderäte" regte Giegerich (BfG) an, dass in einer der kommenden Sitzungen der Sachstand der Antragsliste durchgesprochen werden solle, insbesondere das Anbringen der neuen Ortseingangsschilder. Diese lägen seit Anfang des Jahres auf dem Bauhof. Auch andere Punkte würden zu langsam abgearbeitet, darunter die Querung der MIL 38 und die Zukunftswerkstatt.

Dem widersprach Geschäftsleiter Markus Hartmann heftig: Zum einen seien die Schilder erst vor vier Wochen geliefert, zum anderen die Baugenehmigung durch das Straßenbauamt erst vor vierzehn Tagen erteilt worden. Der Bauhof arbeite seine Aufgaben anhand einer Prioritätenliste ab - und die Ortseingangsschilder stünden momentan nicht an erster Stelle. Die Churfrankenschilder seien sofort aufgestellt worden, erläuterte er.

Wenn Meilensteine bei den Anträgen erreicht werden, dann werden diese laut Hartmann in der Liste schnell aktualisiert. "Wir können die Liste nur sukzessive abarbeiten", sagte der Geschäftsleiter: "Wir machen alles so schnell wie möglich." Er wies auf die angespannte Personalsituation hin. Zudem bereite die Verwaltung gerade die Wahlen im Oktober vor.

Zur Querung der MIL 38 erläuterte Bürgermeister Roland Eppig, dass das Geld erst mit der Genehmigung des Haushalts vor vier Wochen freigegeben worden sei. Nun würden weitere Schritte eingeleitet.

Auch die Zukunftswerkstatt Großwallstadt sprach der Rathauschef an: Die Themen sollten zunächst in den Ausschüssen vorbereitet und dann in der Zukunftswerkstatt besprochen werden. Das Problem sei, dass bisher keine Vorschläge gekommen seien, die in den Ausschüssen hätten vorbereitet werden können. mwz

