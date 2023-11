Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jugendensemble und Blasorchester des Musikvereins Obernburg begeistern mit Überraschungspaket

Konzert

Obernburg 12.11.2023 - 13:51 Uhr 1 Min.

Die 27 Nachwuchsmusiker des Obernburger Musikvereins begeisterten unter Leitung von Julia Hofmann mit ihrem musikalischem Können auf hohem Niveau. Während der "Heimwerker-Poltka" überraschten das Blasorchester mit einer besonderen musikalischen Heimwerkereinlage. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

Ovationen und Jubel

Stehende Ovationen und Jubel inklusive oder wie es eine Dame mittendrin treffend kommentierte: »Wie schön«. Pauline Kowalczyk begleitete bereits zum dritten Mal charmant und humorvoll durchs Programm.

Zurück zur Überraschung. Mit »Surprise, Surprise« sorgte das Jugendblasorchester unter Leitung von Julia Hofmann nicht nur für einiges Schmunzeln, sondern entführte sogleich in ein schwungvolles und lockeres Spiel mit hervorstechendem tiefem Blech, tobenden Tönen und vermeintlich verpatzten Paukeneinsätze.

Das Kontrastprogramm mit einer weiteren Überraschung boten die jungen Musiker bei »River flows in you«. Antonia Hofmann verzauberte als Solistin sacht und gefühlvoll am Klavier, perfekt umrahmt von langen Orchesterklängen sowie sanften Querflöten und Klarinetten und schließlich in einem voluminösen durchdringenden Spiel aller mit dezenten Beckenschlägen gipfelnd. Dabei bildeten die tiefen kraftvollen Blechbläserklänge einen tollen Kontrast zu den höheren Klaviertönen.

»Immer vereint« bedeutet der Titel des Konzertmarsches »Sempre unita« und diese harmonische Einigkeit war auch beim Blasorchester unter Leitung von Reiner Hanten zu spüren. Ein voller, lauter und zackiger gemeinsamer Einstieg bereitete den Weg für kurze Klänge, Klarinettentriller, toll betonte ineinanderfließende tiefe Töne und ein inbrünstiges Spiel, bei dem das Publikum enthusiastisch mitklatschte. Die Liebe zur Musik war auch bei »Nothing's gonna change my love for you« zu spüren. Manuel Reis verkörperte diese Hingabe mit seinem zunächst sachte dahinfließenden, dann leidenschaftlich fein akzentuierten und schließlich schon nahezu überschlagenden Trompetensolo.

Eine zunächst dezente Orchesterbegleitung mit langen Klängen und dann lautstarkem, schwungvollem und mitreißendem Melodienfluss rundete das Ganze meisterhaft ab und sorgte für ein wahres Feuerwerk der Gefühle.

Bühne in Handwerker-Hand

Dem nicht genug ließen sich die Bläser mit der »Heimwerker-Polka« noch ein ganz besonderes Schmankerl einfallen. Kurzerhand verwandelte sich die Bühne in ein Heimwerkerparadies. Passend zur zackigen Blasmusik bauten zwei »Handwerker« zwei Holzstühle zusammen und untermalten mit Hammerschlägen, Sägegeräuschen und Bohrmaschine passend den Melodienfluss. Da blieb dem Vorsitzenden Walter Berninger zu Recht nur noch festzustellen: »Unsere Musiker können nicht nur Musik, sondern auch Stuhl. Ich bin begeistert.«

JENNIFER LÄSSIG