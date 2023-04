App soll Geflüchteten den Start ins Arbeitsleben erleichtern

Zugang zum Markt erleichtern

Miltenberg 11.04.2023 - 12:32 Uhr 2 Min.

Runder Tisch: Vertreter aus Wirtschaft, Handwerk, Pflege, Integrationsberatung, Sprachschulen, der Agentur für Arbeit, Städten und Gemeinden trafen sich Ende März in Erlenbach, um darüber zu diskutieren, wie man Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integrieren kann.

Die ersten Schwierigkeiten des Unterfangens zeigten sich schnell: Das Hauptproblem seien bürokratische Hürden und gesetzliche Vorgaben wie Arbeitssperren für Geflüchtete, sagt Gerhard Schuhmacher, Vorsitzender der Caritas-Sozialstation St. Johannes in Erlenbach, der das Projekt mitbetreut. Arbeitswillige gebe es genug, ebenso wie offene Stellen - in Pflege, Handwerk und Industrie.

Sozialgenossenschaft gegründet

Auf der Tagung in Erlenbach haben die Teilnehmer versucht, Lösungen zu finden. Schuhmacher erzählt, dass man die Bundestagsabgeordneten eingebunden habe und auch mit dem Landtag in Kontakt stehe. MdB Bernd Rützel (SPD) habe zugesichert, sich dafür einzusetzen, dass zumindest Schnupperpraktika auch ohne Arbeitserlaubnis ermöglicht werden, so Schuhmacher. Dadurch könnten sich Arbeitgeber und Arbeitsuchende kennenlernen.

Um gemeinsam für die Jobbörse einzustehen, haben die Teilnehmer der Erlenbacher Tagung eine Sozialgenossenschaft gegründet. Aufsichtsratsvorsitzende sind Alexander Wiegand (Wika) und Bea Brenner (Bundesverband für mittelständische Wirtschaft). Vorsitzender ist Frank Wegner-Leisner, Ehrenvorstand ist Gerhard Schuhmacher.

Hoffen auf Fördergelder

Die Genossenschaft, die sich als Start-up begreift, hofft auf staatliche Fördergelder. Anträge sind bereits gestellt. Mit bis zu 30.000 Euro könnte sie gefördert werden. Von dem Geld sollen Personal und Raummiete gezahlt werden. Alles Weitere wolle man mit Werbeeinnahmen finanzieren - etwa online oder in der App, so Schuhmacher.

Als Sitz hat sich die Genossenschaft auf Erlenbach geeinigt. Dort wird voraussichtlich ein Büro entstehen. Die Jobbörse selbst soll am Samstag, 24. Juni, im Elsenfelder Bürgerzentrum offiziell an den Start gehen. Vor Ort können sich Firmen und Arbeitssuchende informieren und später die Internetseite oder die App nutzen.

»Manche top ausgebildet«

»Alle sind motiviert und wollen weitermachen«, so Susanne König (Caritas Erlenbach). Besonders in der Pflege mangele es an Hilfskräften. Um sich ein genaues Bild der beruflichen Qualifikationen der Geflüchteten zu machen, haben sich Susanne König und Gerhard Schuhmacher mit dem Martinsladen in Erlenbach zusammengetan. Er stellte die Verbindung zu den Geflüchteten her und mit Hilfe eines Dolmetschers entstand eine Liste aller Geflüchteten samt beruflichem Werdegang.

»Manche sind top ausgebildete Ingenieure, viele waren in ihrem Herkunftsland im Handwerk tätig - zum Beispiel als Schreiner oder Schlosser. Unter den Ukrainern finden sich viele Pflegekräfte«, erzählt Schuhmacher. Da Ukrainer bereits eine Arbeitserlaubnis hätten, könnten sie vakante Stellen füllen. Doch die meisten besuchten derzeit Sprachkurse und müssten erst Deutsch lernen.

Ende der Arbeitssperre abwarten

Mehrere Geflüchtete haben durch die Vermittlung der Genossenschaft bereits ein Vorstellungsgespräch und Probearbeitstage erhalten - unter ihnen ein Hausmeister aus Afghanistan. Er wartet nun auf das Ende seiner Arbeitssperre und könnte danach bei der Baustoffhandelsgesellschaft Rohe in Kleinwallstadt anfangen. Auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Firma Rohe wäre eine Anstellung möglich, jedoch müsse man erst die vorgegebenen Formalien abwarten und die Sprachbarrieren überwinden.

Die Sozialgenossenschaft plant nun nach eigener Angabe, sich Mitte des Jahres mit Churfranken zusammenzuschließen. Dies sei laut König und Schuhmacher eine »Win-win-Situation«, da Churfranken und Genossenschaft gemeinsam das Ziel haben, gute Arbeiter für die Region zu gewinnen.

