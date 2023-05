Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gefahren erkennen und helfen

Wasserwacht: 120 Teilnehmer bei Bezirkswettbewerb für künftige Rettungsschwimmer im Miltenberger Hallenbad

Miltenberg 14.05.2023 - 15:23 Uhr 2 Min.

Leben retten als Ziel: Die künftigen Rettungsschwimmer zeigen beim Bezirkswettbewerb am vergangenen Samstag im Miltenberger Hallenbad, wie fit sie für den Ernstfall bereits sind - im Wasser und in der »trockenen« Theorie. Leonie Naumann und Tanja Blaesing

Menschen direkt das Leben zu retten, dürfte zu den wichtigsten und ehrenwertesten Aufgaben innerhalb unserer Gesellschaft zählen. Umso schöner ist es, wenn Kinder diese Tätigkeit als ihren Berufswunsch angeben.

Die eigene Angst überwinden

»Ich würde gerne Rettungsschwimmer werden, wenn ich groß bin«, sagte der zwölfjährige Julius am Rande des Schwimmwettbewerbs. Er ist einer von rund 120 jungen Teilnehmer aus sieben unterfränkischen Kreisen. Hinzu kamen mehr als 30 Betreuer und etwa 50 Schiedsrichter sowie weitere Helfer.

Eine der Grundlagen, die bei zukünftigen Rettungsschwimmern gelegt werden muss, ist es, »Gefahren zu erkennen und die Angst zu verlieren, Verletzten zu helfen«, erklärt Tanja Blaesing. Die Bezirksjugendleiterin Unterfranken bei der bayerischen Wasserwacht betont, dass es nicht nur bei der Rettung zu Wasser ganz besonders auf Teamwork ankommt. Das direkte »Retten durch Schwimmen ist in der Regel der letzte Weg.« Auch bei der Wasserwacht komme es zunächst mal auf die Koordination innerhalb einer Rettungsmannschaft an sowie auf den Umgang mit Rettungsmitteln. »Es macht Spaß im Team zusammenzuarbeiten und Menschen zu retten«, erklärt die 13-jährige Teilnehmerin Lea.

»Es ist ein Wettbewerb, kein Wettkampf« - Diese Unterscheidung ist Blaesing wichtig. »Es gibt heute keine Verlierer. Jeder, der heute etwas lernt und Erfahrungen sammelt, hat bereits gewonnen.« Im Miltenberger Hallenbad standen am Vormittag die schwimmerischen Fähigkeiten auf dem Prüfstand. Im Rahmen von Staffelwettbewerben bewiesen die Teilnehmenden, dass sie den Umgang mit den Rettungsmitteln der Wasserwacht bereits beherrschen.

Nachmittags wartete ein theoretischer Teil mit Erster-Hilfe-Prüfung sowie eine praktische Übung am Mainkai auf die künftigen Rettungskräfte. Die Erst- und Zweitplatzierten des Wettbewerbs qualifizieren sich für den dreitägigen Landeswettbewerb in Hof am kommenden Wochenende.

Sprung zum Landesentscheid

Obwohl es an diesem Samstag keine Verlierer gab, taten sich einige Teams besonders hervor: In der Altersstufe 1 landete die Ortsgruppe Schöllkrippen von der Kreiswasserwacht Aschaffenburg ganz oben auf dem Treppchen, gefolgt von der Ortsgruppe Mellrichstadt aus dem Kreis Rhön-Grabfeld und Miltenberg aus dem Kreis Miltenberg. Aus der Altersstufe 2 schafften die Ortsgruppen Wülfershausen aus dem Kreis Rhön-Grabfeld und Miltenberg den Sprung zum Landeswettbewerb. Platz drei sicherte sich Schöllkrippen. In Stufe 3 gewann die Ortsgruppe Sand/Zeil mit Hofheim aus Hassberge vor Schöllkrippen und Miltenberg.

Hintergrund Schwimmabzeichentag "Das Schwimmabzeichen 'Seepferdchen' bedeutet nicht automatisch, dass ein Kind sicher und unbeaufsichtigt schwimmen kann", erklären Bezirksjugendleiterin Tanja Blaesing und ihre Stellvertreterin Leonie Naumann (im Bild von rechts). Dafür brauche es mindestens das bronzene Abzeichen. Zusammen mit den Schwimmsport-Verbänden und weiteren Rettungsdiensten veranstaltet die Wasserwacht am kommenden Sonntag, 21. Mai, den bundesweiten Schwimmabzeichentag. Zusammen haben sie sich das Ziel gesetzt, den verpassten Schwimmunterricht der letzten Jahre aufzuholen und so viele Kinder wie möglich zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern zu machen. Die Anmeldung der Teilnehmenden erfolgt spontan vor Ort in der jeweiligen Schwimmhalle oder dem Freibad. pber Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mit-sicherheit-am-wasser.de