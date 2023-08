Gedenksteine für jüdische Mitbürger jetzt auch in Höchst

Wie hier in Michelstadt im März 2010, kommt der Kölner Aktionskünstler Gunter Demnig nach Höchst, um Gedenksteine für verschleppte jüdische Einwohner zu verlegen.

Ehrerbietend: Der 2019 gegründete Arbeitskreis "Stolpersteine für Höchst" steht kurz vor seinem Ziel. Wie die Gemeinde mitgeteilt hat, wird der Kölner Aktionskünstler Gunter Demnig am 30. August die ersten Stolpersteine zum Andenken an zwölf jüdische Männer, Frauen und Kinder verlegen, die im September 1942 auf Lastwagen gezwungen und zur Vernichtung abtransportiert wurden. Neben der Kerngemeinde werden auch in den Ortsteilen Mümling-Grumbach und Hetschbach Stolpersteine zur bleibenden Erinnerung an jüdische Nachbarn von Mitarbeitern des Bauhofs verlegt. Der Arbeitskreis setzt sich aus dem Bürgermeister, Vertretern der Gemeinde, der Gewerkschaft, der Kirchengemeinden, Parteien, Vereinen sowie Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften der Ernst-Göbel-Schule zusammen.

Nach Angaben der Gemeinde lebten 1933 in Höchst hunderte jüdische Mitbürger integriert und als gute Nachbarn. Der Geschichtsverein der Gemeinde hatte bereits ab 1985 das jüdische Leben in Höchst erforscht und in zwei Büchern umfassend dokumentiert. Gemeinsam mit der Gemeinde wurde zur Erinnerung an die verfolgten Einwohner ein Gedenkstein am Montmélianer Platz errichtet. Die Aufzeichnungen bildeten die Basis für die anschließende Recherchearbeit in diversen Archiven und im Internet. Geschichtsleistungskurse der Ernst-Göbel-Schule werteten im Laufe der Jahre das Material aus und führten Interviews mit Zeitzeugen. Die Verlegung beginnt um 9 Uhr auf dem Montmélianer Platz vor dem Denkmal der ehemaligen jüdischen Synagoge mit einer Einführung durch den Sprecher des Arbeitskreises, Pfarrer Andreas Höfeld.

Nostalgisch: Der Verein Museumsstraße Odenwald-Bergstraße veranstaltet gemeinsam mit seinen Mitgliedsmuseen seine fünfte "Nacht der offenen Museen": Am Samstag, 16. September, öffnen von 19 bis 24 Uhr insgesamt zwölf Museen im Odenwaldkreis und in den Kreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und Rhein-Neckar ihre Pforten zu dieser ungewöhnlichen Uhrzeit. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Museum zum Entdecken". Der Verein bietet vier Themen-Nostalgie-Touren mit einem Oldtimerbus an, die jeweils drei der teilnehmenden Einrichtungen ansteuern. Zur Auswahl stehen die Routen "Überraschungen im Museum - von Arrestzellen-Feeling bis zur Begegnung mit einem ehemaligen Fußballstar", "Glücksmomente - nicht nur für wissbegierige Selbstversorger" und "Neckarperlen - Geschichten: beflügelnd, belebend und amüsant", die jeweils in Michelstadt starten. Die Sondertour "Unvergessliche Momente vom Überwald zur Drachenstadt" beginnt in Mannheim und bringt die Gäste aus dem Rhein-Neckar-Kreis in den Odenwald.

Davon unabhängig bieten die teilnehmenden Museen ein Programm für alle Besucher an. Im Odenwaldkreis sind dies das Dorfmuseum Brensbach/Wersau, das Regionalmuseum Reichelsheim und das Stadtmuseum Michelstadt. Für die kostenpflichtige Bustour ist eine Anmeldung erforderlich. Die Broschüre zur Nacht der Museen sowie das Anmeldeformular stehen im Internet unter https://www.museumsstrasse.eu/aktuell/ zur Verfügung. Die Broschüre kann auch telefonisch unter 06062/70-217 oder per E-Mail an kultur@odenwaldkreis.de angefordert werden.

Nachhaltig: Wer zum Erhalt der Odenwälder Streuobstbestände beitragen möchte, beteiligt sich an der alljährlichen Streuobstaktion des Odenwaldkreises. Die Abteilung Umwelt, Naturschutz und Landschaftspflege des Kreisausschusses hat eine Liste mit 78 verschiedenen Obst-, Wildobst- und Nusssorten zusammengestellt. Bestellungen werden unter 06062/70-1850 oder -1856 oder per E-Mail an c.ehrich@odenwaldkreis.de oder d.henni@odenwaldkreis.de entgegengenommen. Der Annahmeschluss für Bestellungen ist der 28. September.

Das Land Hessen beteiligt sich etwa zur Hälfte an den Kosten für einen Obstbaum, wie Apfel, Birne, Kirsche und Zwetschge. Für die Pflanzung und Pflege wird ein geeignetes Grundstück vorausgesetzt. Auch können Pflanzpakete für den Hausgarten bestellt werden. Zur Verfügung steht eine kleine Auswahl an Wildobstgehölzen, wie Speierling und Elsbeere, sowie Nussgehölzen. Die Ausgabe der Obstbäume findet im Herbst statt.

