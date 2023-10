Gedenkstätte für Sternenkinder im Kleinwallstädter Friedpark

Engelsskulptur soll Trost spenden

Kleinwallstadt 23.10.2023 - 11:40 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Denkmal für Sternenkinder wurde auf dem Friedhof Kleinwallstadt feierlich eingeweiht. Pfarrer Markus Lang bei der Segnung. Das Denkmal für Sternenkinder wurde auf dem Friedhof Kleinwallstadt feierlich eingeweiht

Bürgermeister Thomas Köhler erklärte in seiner Begrüßung, dass der Vorschlag vom Verein »Mein Sternenkind Miltenberg« ausging, für betroffene Eltern einen Ort der Trauer, des Innehaltens, des Abschiednehmens und des Gedenkens zu schaffen. Als er in dieses Projekt einstieg, sei deutlich geworden, wie viele Menschen es gibt, die von solch einem Schicksalsschlag betroffen sind.

Auf Flügeln zu den Sternen

Entstanden ist aus Sandstein eine wunderschöne Skulptur eines Engels, der die Arme so hält, als würde er ein Kind wiegen. Die Stelle, an der das Kind liegen würde, ist jedoch leer geblieben. Neben dem Engel ist eine Stele mit der bewegenden Aufschrift: »Noch bevor meine Füße die Erde berührten, spannte meine Seele ihre Flügel aus und trug mich zu den Sternen.« Auf dem Sockel können Blumen abgelegt oder Kerzen aufgestellt werden.

Für Barbara Wohlmann und Stefanie Hock als Vertreterinnen des Vereins war die Segnung des Denkmals ein besonderer Moment. Sie dankten Bürgermeister Köhler, dass er ihre Idee ernst genommen und umgesetzt hat. Köhler wiederum danke den Mitarbeitern des Bauhofs und der Bauverwaltung, die an der Gestaltung des Umfelds beteiligt waren, sowie der Jagdgenossenschaft des Ortes für ihre Spende in Höhe von 1000 Euro.

Leid sichtbar machen

Pfarrer Markus Lang erinnerte daran, dass es in vielen Gemeinden Eltern gibt, deren Leid mit diesem Denkmal in der Öffentlichkeit sichtbar werde. Gott möge diese Gedenkstätte segnen, die an die Kinder erinnert, die das Licht der Welt gar nicht oder nicht lange erblicken konnten. »Was wir für unsere Verstorbenen hoffen, das hoffen wir auch für die Kinder, die diese Erde mit den Füßen noch nicht berühren konnten, aber deren Seele sich ausbreitet und in den Himmel geht und bei Gott aufblühen kann.«

Kein Kind sei unbedeutend, egal wie kurz das Leben war, sagte Marion Burkhart von der evangelischen Kirchengemeinde Hofstetten. Diese Kinder sollen bei Gott geborgen sein und er möge den Eltern, Geschwistern und Verwandten beistehen, damit diese nicht verzweifeln und ihnen Menschen zur Seite stellen, die den Schmerz mittragen, so dass sich Trauer in Hoffnung und neue Lebensfreude verwandeln könne.

Die vom Steinmetzbetrieb Alexander Schwarz aus Dorfprozelten realisierte Gestalt des Engels mit leeren Händen macht die Problematik greifbar. Hier ist ein Ort geschaffen worden, wo Eltern und Familien die Trauer über den Verlust eines Kinds teilen und die Erinnerung bewahren können.

Christel Ney

Hintergrund: Verein Mein Sternenkind Miltenberg "Mein Sternenkind Miltenberg e.V." ist eine Gruppe von Eltern, deren Babys durch Fehlgeburt, Totgeburt oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Der Verein unterstützt Sternenkindeltern am Bayerischen Untermain, zum Beispiel durch Informationen und monatlich stattfindende Treffen. Weitere Infos im Internet unter www.sternenkind-mil.de ney