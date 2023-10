Gedenkstätte auf Kleinheubacher Friedhof soll erweitert werden

Kleinheubach. Der Kleinheubacher Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit folgenden Themen beschäftigt:Nicht-öffentliche Beschlüsse: Jordis Sauer von der Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach gab in der nicht-öffentlichen Sitzung vom 12. September gefasste Beschlüsse bekannt. Es wurden die Aufträge für die Unterhaltsreinigung und TV-Abnahme der Kanäle für 46.950 Euro, die Erneuerung der Trinkwasserdesinfektion in der Aufbereitungsanlage für 33.022 Euro, die PV-Installation am Bauhof Kleinheubach für 290.437 Euro und die Neu-/Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr Kleinheubach für 24.780 Euro vergeben. Brennholzpreise: Mit zehn zu sechs Stimmen legte der Gemeinderat die Brennholzpreise für die Saison 2023/24 (gültig ab Oktober 2023) fest. Polter: Laubholz (Buche/Eiche) 70 Euro pro Festmeter; Nadelholz (Fichte/Kiefer) 42 Euro pro Festmeter. Standlos: Laubholz (Buche/Eiche) 23 Euro pro Ster; Nadelholz (Fichte/Kiefer): 14 Euro pro Ster. Die Abgabe erfolgt nur an Privathaushalte des Marktes Kleinheubach. Die Höchstbestellmenge beträgt sieben Festmeter.Bürgerversammlungen: Münig informierte über Termine für die diesjährigen Bürgerversammlungen. Die Jungbürgerversammlung findet am Dienstag, 17. Oktober, um 17 Uhr in der Aula der Schule statt. Am gleichen Tag ist dann im Anschluss um 19.30 Uhr die Bürgerversammlung im Hofgarten.Schüleraustausch: Wie der Bürgermeister bekannt gab, finde aufgrund der aktuellen Situation der geplante Schüleraustausch mit Israel nicht statt. Es war geplant, dass diesen Monat Kleinheubacher Schüler nach Israel reisen. Umnutzungen. In das früher von einer Firma genutzte Gebäude an der Hauptstraße zieht eine Praxis ein. Die entsprechende Umnutzung erfolgt im Genehmigungsfreistellungsverfahren. Am Alten Rathaus wird ein früheres Bistro in Wohnraum umgewandelt. Eine entsprechende Bauvoranfrage lag dem Gemeinderat in der Vergangenheit bereits vor, genau wie dem Miltenberger Landratsamt. Es wurde darauf hingewiesen, dass zwar das Erdgeschoss, aber nicht das Untergeschoss in Wohnraum umgenutzt werden darf.Termine: Das diesjährige Weihnachtsbasteln im Hofgarten findet am Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr statt, der Seniorennachmittag am Sonntag, 10. Dezember, ebenfalls um 14 Uhr. LED-Umstellung: Die Umstellung der LED-Beleuchtung kostete rund 116.000 Euro, davon werden durch Bundesmittel rund 35.000 Euro gefördert. Damit beträgt der Förderanteil ungefähr 30 Prozent.Odenwald-Allianz: Der Beitritt zur Odenwaldallianz wurde über das Amt für Ländliche Entwicklung bestätigt. Seilbahn: Die Seilbahn auf dem Spielplatz am Bahnhof ist derzeit außer Betrieb. Der Bauhof werde sich so bald wie möglich um die Reparatur kümmern, derzeit sei die Einrichtung aber aufgrund seiner Arbeit mit den Wasserzählern ausgelastet, hieß es.

Befreiung: Einstimmig grünes Licht gab es für einen Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die gemeindliche Wasserversorgung für den Betrieb eines Brunnens zur Gartenbewässerung auf einem Grundstück in der Bachgasse.