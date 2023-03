Gedenken an das Kriegsende 1945 in Amorbach

Tradition: »Gelobter Feiertag« war früher ein Ortsfeiertag, jetzt wird er mit einem Festgottesdienst begangen

Amorbach entging zu Kriegsende 1945 nur knapp einer Katastrophe. Kaum vorstellbar, dass das vertraute Stadtbild heute vermutlich anders aussehen würde. Foto: Zang

Dieser findet am Sonntag, 26. März, um 9 Uhr gemeinsam mit dem Feldgeschworenen-Jahrtag in St. Gangolf statt.

In den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges schwebten die Amorbacher in Lebensgefahr. Vor allem in der Karwoche vor Ostern - beginnend mit dem Palmsonntag am 25. März 1945 -, überschlugen sich die Ereignisse: Immer wieder überflogen amerikanische Jagdbomber die Odenwaldstadt, später auch deutsche Flugzeuge. Um Amorbach herum sprengten deutsche Soldaten sämtliche Brücken, um den amerikanischen Streitkräften den direkten Zugang zu versperren.

Evakuierung geplant

In Amorbach sollten alle Frauen, Kinder, alte und kranke Menschen in Richtung Walldürn, Bad Mergentheim und in die Umgebung von Ochsenfurt evakuiert werden, da Hitlers Spezialkommandos die Stadt mit einer »neuen Waffe« gegen die anrückenden Amerikaner verteidigen wollten, die niemand überleben würde.

Am Gründonnerstag kam es in der Kellereigasse zur »Kinorevolte«: Dank der Weigerung der Verantwortlichen des »Volkssturms« und des mutigen Eintretens des damaligen Stadtpfarrers Karl Rohner, dem sich weitere Amorbacher anschlossen, wurde die Anordnung nicht befolgt und die Anwesenden begehrten gegen die Parteifunktionäre auf. Man glaubte, dass die »neue Waffe« in Wirklichkeit gar nicht existiere und nur Einschüchterung sei. Zudem schätzte man die Gefahr einer Evakuierung viel größer ein, da auf dem Weg dorthin Tiefflieger-Angriffe zu erwarten waren.

Als die Bomber am 25. März 1945 kamen, waren viele Amorbacher in der Frühmesse. Glücklicherweise fielen die Bomben auf den nur 200 Meter entfernten Bahnhof. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wären Kirche oder Innenstadt getroffen worden. Als am 30. März 1945 amerikanische Panzer aus Richtung Boxbrunn in die Stadt rollten, wurden sie von SS-Kommandos vom Gotthards- und Sommerberg sowie vom Wolkmannsberg beschossen; sie gaben aber bald auf. Während dieser sinnlosen und aussichtslosen Verteidigung starben auf beiden Seiten nochmals Soldaten. Einige von ihnen fanden im Soldatengrab auf dem Amorbacher Friedhof ihre letzte Ruhestätte. Einziges Todesopfer aus der Amorbacher Zivilbevölkerung war der Schneidermeister Friedrich Klingenmeier. Er wurde denunziert und an der sogenannten Hitlerlinde am Amtsgarten von amerikanischen Soldaten ermordet.

Insgesamt verlief der Einmarsch der Amerikaner zur Befreiung Amorbachs und seiner Bürger von Hitlers Schreckensherrschaft überwiegend friedlich. Amorbach wurde nicht zerstört und blieb weitgehend verschont. Deshalb beschlossen am 26. September 1946 der Stadtrat und die Kirchenverwaltung folgendes Gelöbnis: »Aus Dank gegen Gott und die gebenedeite Gottesmutter soll für alle Zeit der 25. März eines jeden Jahres als gelobter Feiertag für die Stadt Amorbach gelten.«

Glockengeläut

Früher war der 25. März, das Hochfest Mariä Verkündigung, in Amorbach ein Ortsfeiertag. Seit vielen Jahren wird dieser Tag nur noch mit einem Gottesdienst am Sonntag vor oder nach dem 25. März begangen. Unter feierlichem Glockengeläut wird bis zum heutigen Tag vom jeweiligen Stadtpfarrer im Beisein von Bürgermeister, Stadtrat und Kirchenverwaltung das damals verfasste Protokoll am Altar verlesen.

Am kommenden Sonntag, 26. März, ziehen Stadtrat und Kirchenverwaltung gemeinsam mit dem Altardienst in die Stadtpfarrkirche ein. Auch in den Stadtteilen denkt man in Gottesdiensten um den 25. März an das Ereignis vor 78 Jahren. Die gesamte Bevölkerung ist dazu willkommen - auch weil die aktuelle Situation mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine die Bedeutung des Friedens hervorhebt.

