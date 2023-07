Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Plan für Anwesen am Mühlweg 10 beschlossen

Gebäude soll kleinem Park weichen

Elsenfeld 27.07.2023 - 14:10 Uhr 2 Min.

Nach dem Abriss soll hier ein kleiner Park entstehen, der den Mühlbach integriert.

Dafür hat die Regierung von Unterfranken Fördermittel von 80 Prozent der förderfähigen Kosten in Aussicht gestellt. Mit einer Konzepterstellung wurde der Landschaftsarchitekt Ralf Warm vom Büro arc.gruen aus Kitzingen beauftragt. Er hatte auf dieser 222 Quadratmeter großen Fläche die Errichtung einer öffentlichen Grünanlage im Rahmen des »Masterplans grün« mit Anschluss an den Mühlbach geplant. Das Gebiet liegt allerdings im Überschwemmungsbereich HQ 100, was eventuell zu Auflagen führen kann.

Warm hat drei Varianten erarbeitet. Im Vorfeld der Sitzung hatte sich der Agenda-Beirat ebenfalls mit der Planung befasst: Die Meinungen der Bauhofleitung, des Naturschutzvereins und des Umweltbeauftragten Klaus Ballmann wurden eingeholt. Ein statisches Gutachten hat die Standfestigkeit der Ufermauer bestätigt, ein Baumgutachten die Erhaltungswürdigkeit der Linde unterstrichen. Die Vermessung des Flurstücks ist ebenfalls erfolgt. Ein Bodengutachten ist derzeit noch in Arbeit. Somit sind sämtliche planerischen Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen.

In der Sitzung ging es darum, welche der drei Varianten-Vorentwürfe umgesetzt werden soll, und um die Vergabe des Auftrags an das Büro arc.gruen für weitere Planung und Umsetzung. Die Regierung von Unterfranken hatte im Vorfeld bereits Variante 1 favorisiert. Diese sieht 75 Quadratmeter Betonpflaster und 160 Quadratmeter Pflanzfläche vor (Kosten 132.000 Euro), Variante 2 statt Betonpflaster eine wassergebundene Wegedecke als Schotterfläche von 70 Quadratmetern und 150 Quadratmeter Pflanzfläche (Kosten 121.000 Euro). Am hochwertigsten ist Variante 3 (Kosten 143.000 Euro), die außerdem Sitzbänke aus Beton und Holz, die eingefärbt werden können, vorsah.

Zu den genannten Kosten kommen noch die Abbruchkosten (37.000 Euro) sowie eine eventuell vorgesehene Beleuchtung hinzu. In einer längeren Debatte wurden auch mögliche Kosteneinsparungen beraten. Die dürfen laut Förderrichtlinien aber nicht dazu führen, dass keine deutliche Aufwertung der Fläche mehr stattfinde, denn sonst fließen keine Fördermittel.

Beschlossen wurde schließlich mit drei Gegenstimmen eine abgespeckte Version 3a, die nach erfolgter Detailplanung wieder im Bauausschuss beraten wird. Bei dieser Variante ist die gepflasterte Fläche kleiner, die Pflanzfläche erhält klimagerechte Bäume sowie trockenresistente Stauden und Gehölzer. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Zuwendungsantrag an die Regierung von Unterfranken zu stellen.

Gemeinderatssitzung Elsenfeld in Kürze Elsenfeld. In der Elsenfelder Gemeinderatsitzung am Montag sind zudem diese Themen beraten worden: Elsavamar: Das Kassensystem im Elsavamar wird für 288.000 Euro erneuert, der Auftrag für ein automatisiertes System wurde an die Firma Gantner vergeben. Der Austausch sei unumgänglich gewesen, denn für das bestehende System seien keine Ersatzteile mehr lieferbar. Bei einem Ausfall drohten hohe Einnahmeausfälle. Fair-Trade: Der Markt bleibt Fair-Trade-Gemeinde. Alle Auflagen sind erfüllt, so dass das Siegel zwei Jahre verlängert wurde. Feuerwehr: Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rück-Schippach hat schriftlich seinen Rücktritt erklärt. Eine Neuwahl ist für Herbst geplant. Trinkwasserbrunnen: Lediglich drei Ratsmitglieder befürworteten den Antrag der SPD/Grünen-Fraktion, dass in Elsenfeld an geeigneten Stellen Trinkwasserbrunnen als Schutzmaßnahme bei großer Hitze errichtet werden. Sie wollten Trinkwasserbrunnen als frei zugängliche, auf öffentlichen Plätzen installierte Wasserspender, aus denen stets frisches, kühles und qualitativ hochwertiges Leitungswasser entnommen werden kann. Energiewerk: Der Marktgemeinderat beschloss einstimmig, vorbehaltlich der Vorlage eines kommunalrechtlich geprüften Gesellschaftervertrages, den Beitritt des Marktes Elsenfeld als Gesellschafter zur REW-Untermain GmbH mit dem Ziel der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien in der Region Aschaffenburg-Miltenberg.