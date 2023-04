Gasthof Zum Engel in Röllbach schließt am Sonntag

Karin und Harry Wittmann geben nach zu vielen Rückschlägen auf

Röllbach 28.04.2023 - 17:09 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf Wiedersehen und dankeschön sagen Harry und Karin Wittmann. Am 30. April haben sie zum letzten Mal in ihrem Gasthof "Zum Engel" offen.

Ende 2019, ein Jahr vor Corona, haben die Wittmanns die Gaststätte übernommen und mit Hilfe vieler Freunde wieder auf Vordermann gebracht. Während des ersten Lockdowns im März 2020 haben sie sich eingeschlossen und ihre Speisekarte hoch und runter getestet. Wegen Corona konnten sie erst am 18. Mai unter strengen und sich ständig ändernden Auflagen öffnen. »Das war schon ein harter Schlag, gleich während so einer Pandemie zu eröffnen, aber wir waren immer optimistisch«, so Karin Wittmann, die bisher stets im Service gearbeitet hatte.

Lockdown, Krieg, Teuerung

Im November 2020 erwischte sie der nächste, noch härtere Lockdown, der bis Mai 2021 dauerte. »Wir haben es wie viele andere noch mit To Go versucht, hatte sich aber nicht rentiert. Nach der Wiedereröffnung im Mai 2021 ging es dann einigermaßen vorwärts«, so die Wirtin. Doch auch im Sommer kamen die Gäste nicht so zahlreich, wie erhofft. »Die Menschen hatten ihr Ausgehverhalten nach Corona deutlich verändert. Viele Vereine feierten mittlerweile in ihren eigenen Heimen oder viele haben sich seit Corona einfach zu Hause getroffen«, meint Karin Wittmann. Sie blieben noch immer optimistisch.

Langsam habe man sich von Corona erholt, es kamen auch wieder Vereinsmitglieder, wie die vom Musikverein, worüber sie sehr dankbar waren. Auch Stammgäste, die meisten von außerhalb, kamen wieder. Im Februar 2022 kam es dann mit der nächsten Schreckensmeldung über den Ukraine-Krieg knüppeldick für die eh schon gebeutelte Familie. Preissteigerungen, Lieferketten- und später auch noch Personalprobleme. Das war dann einfach zuviel.

Karin Wittmann wollte schon im September einen Schlussstrich ziehen, aber ihr Mann motivierte sie weiterzumachen. Die schlechten Zahlen im Januar holten sie aber ein, wie sie sagt, und beide zogen endgültig die Reißleine.

Die Nachricht über das Aus war für viele Gäste eine traurige. Die Wittmanns haben in der kurzen Zeit Einiges aufgebaut, wie zum Beispiel das Wirtshaussingen, spezielle Grillabende, eine »Ersatz-Michelsmess« in ihrem Biergarten oder ein spontaner, unvergesslicher Kappeabend. Karin Wittmann zieht Bilanz: »Es waren wirklich sehr schöne Zeiten, wir hatten viel Spaß. Aber wir sind auf jeden Fall auch sehr traurig darüber, dass wir unsere Gäste jetzt nicht mehr bewirten können«. Am Sonntag, 30. April, veranstalten sie eine Abschiedsparty für alle.

Anja Keilbach