Garten- und Pflanzentage im Odenwälder Freilandmuseum

»Pflanzendoktor«, Fachvorträge und Gartendeko - Aussteller präsentieren am Wochenende in Gottersdorf ihr Angebot

Walldürn-Gottersdorf 13.04.2023 - 13:18 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das ohnehin schon naturnahe und naturfreundliche - hier exemplarisch der "Bauerngarten" als ein kleiner Teil der insgesamt weitläufigen Anlage - Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf verwandelt sich am Wochenende in ein großes Pflanzenmeer: Über 20 Aussteller versprechen Vielfalt, das Angebot reicht von beispielsweise Obst- und Kräutern über Dekoideen für Haus und Garten bis hin zu kulinarischen Spezialitäten.

Das zweitägige Event bietet eine vielfältige Auswahl an Beet-, Balkon- und Gemüsepflanzen, Blumenzwiebel, Frühlingsblumen, Speisepilzen und Kräutern sowie von Bienen- und Insektenpflanzen für naturnahe Gärten, Balkone oder Friedhöfe. Auch Pflanzen wie winterharte Feigen, Wildobst, besonders robuste Obstbaumsorten und Beeren werden gezeigt. Hilfe für kranke Pflanzen verspricht »Pflanzendoktor« Klaus Schneider. Kranke Pflanzen - oder zumindest einzelne Zweige oder Blätter - können zwecks Gratis-Diagnose zum Pflanzenmarkt mitgebracht werden.

Angeboten werden auch Dekorationen, Ideen und Schmuckvolles für Haus und Garten sowie kulinarische Köstlichkeiten verschiedenster Art. Am Sonntag stehen zusätzlich Fachvorträge auf dem Programm. Schneider referiert über Pflanzenschutz in früheren Zeiten und aktuell, Thomas Ludwig über richtige Bodenbearbeitung und Tomatenanbau. Wer bei der großen Auswahl an Pflanzen am Wochenende fündig wird, dem steht mit dem »Pflanzentaxi« noch ein besonderer Service zur Verfügung: Junggärtner bringen auf Wunsch mit einem Karren Einkäufe der Besucher zu einer Sammelstelle, wo sie dann komfortabel mit dem Auto abgeholt werden können. Informationen über die Garten- und Pflanzentage gibt's im Internet unter https://www.freilandmuseum.com. Es gelten für das zweitägige Event am Wochenende die regulären Museumseintrittspreise.

Marco Burgemeister